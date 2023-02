É verdade que o Nubank está pagando R$ 500 em campanha de Carnaval? Confira!

Com a chegada do Carnaval, muitas empresas realizam campanhas e promoções para os seus clientes. Nesse sentido, está circulando nas redes sociais uma campanha do Nubank, através da qual os usuários do banco supostamente podem ganhar até R$ 500 de maneira simples. No entanto, essa promoção é suspeita, e muitos clientes se perguntam se é verídica ou algum tipo de golpe.

Essa suposta campanha do Nubank funciona da seguinte forma: basta o usuário responder algumas perguntas sobre ele mesmo, e em seguida o banco deposita o dinheiro. Dessa maneira, confira a seguir se a campanha de carnaval do Nubank é verdadeira ou apenas um golpe.

Campanha de R$ 500 do Nubank é verdadeira?

Infelizmente para os clientes da fintech, essa “campanha de Carnaval” do Nubank não passa de um golpe, que é muito comum, inclusive. Os criminosos utilizam o nome de uma grande empresa para atrair pessoas para sites genéricos, e através deles roubam os dados da vítima.

No momento em que a vítima clica no link dos golpistas, um malware rouba os dados pessoais do computador ou celular, e envia diretamente para os responsáveis pela fraude. Além disso, não é a primeira vez que o nome do Nubank é utilizado para esse tipo de golpe. Isso já ocorreu outras vezes em datas comemorativas, assim como no Dia dos Pais, Copa do Mundo e no aniversário do banco.

Sendo assim, é muito importante que os clientes da fintech fiquem atentos a esse tipo de golpe. O primeiro passo para se prevenir é desconfiar de qualquer promoção que ofereça dinheiro fácil, como a campanha do R$ 500 por exemplo. É sempre bom conferir os sites oficiais do Nubank antes de acreditar em qualquer tipo de campanha ou promoção.

Além disso, outra recomendação é nunca clicar em links suspeitos, especialmente se forem enviados por contatos desconhecidos via Whatsapp. Inclusive, nunca forneça suas informações pessoais e financeiras, como nome, CPF, banco, número do RG.

Como funciona o golpe

Os usuários do Nubank recebem uma notificação via Whatsapp, informando que está ocorrendo uma campanha de carnaval com a possibilidade de ganhar R$ 500 após responder um questionário. Os criminosos ainda fornecem instruções claras de como participar da “promoção” a partir do link anexado a mensagem.

Ao clicar no link, o usuário é redirecionado para um site, no qual irá responder várias perguntas sobre ele mesmo. As perguntas são genéricas, e muitas vezes sem sentido. Por fim, basta escolher entre três baús que irão aparecer na tela, e o “prêmio” será enviado. Como já dito, o conteúdo do site pouco importa, pois apenas o ato de clicar no link já faz com que os dados da vítima sejam roubados.

Além disso, os golpistas ainda informam que para concluir a campanha de Carnaval do Nubank, e receber os R$ 500, é necessário reenviar o link para 20 contatos do Whatsapp ou 5 grupos. Dessa forma, a própria vítima acaba propagando o golpe, por isso é bom desconfiar desse tipo de campanhas, mesmo que seja um amigo ou familiar que te envie.