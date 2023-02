Eagles têm suporte de alta potência com POTUS, Bradley Cooper, Taylor Swift e Will Smith entre seus fãs obstinados

Aembora por alguns pontos, mas o Philadelphia Eagles são os favoritos para vencer o Super Bowl neste domingo, quando enfrentarão Patrick Mahomes‘ Kansas City Chiefsque tentará vencer seu segundo Super Bowl em três anos.

Mas a Filadélfia não tem apenas um grande time, mas uma base de fãs que está entre as mais leais e ferozes da NFL, e entre esses fãs estão várias celebridades de alta octanagem.

Quem são as celebridades em Glendale que estarão torcendo por Philly?

Em um de seus papéis mais icônicos, Bradley interpretou um torcedor dos Eagles em “O lado bom das coisas“, e na verdade ele é um torcedor inveterado do time, tanto que antes do Super Bowl 2018 ele narrou um vídeo motivacional para o time. Ele esteve recentemente no campeonato NFC, que Philly venceu o São Francisco 49ers.

Fey nasceu na Filadélfia e é tão fã que sua personagem mais famosa, Liz Lemon de ‘30 Rocha‘, foi escrito por ela para ser uma fã infernal dos Eagles.

Também nativo da Filadélfia, Hart é um torcedor leal dos Eagles e, mesmo no Twitter, costuma interagir com os torcedores do time e dar-lhes conselhos.

Presidente Joe Biden e sua esposa Jill são nativos da Pensilvânia (Scranton e Willow Grove, respectivamente) e fãs dos Eagles. Jill participou recentemente do Lincoln Financial Field para o campeonato NFC vestindo uma camisa dos Eagles.

O polêmico ator nasceu e foi criado no oeste da Filadélfia, então ele é e continuará sendo um fã dos Eagles para sempre. Smith é conhecido por assistir aos jogos dos Eagles e postou um poema em homenagem à sua aparição no Super Bowl de 2018.

Ela começou sua carreira como cantora country em Nashville, mas Taylor passou a infância na Pensilvânia e não esqueceu seu amor pelos Eagles. Mesmo em CONFIRA ‘Gold Rush’ de 2020, ela menciona o time na letra: “Posso me ver caminhando pelo seu piso de madeira / Com minha camisa dos Eagles pendurada na porta.”