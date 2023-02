EB Corporate OFERECE EMPREGOS para vários cargos

Confira agora mesmo a lista de oportunidades e não perca tempo!

O EB Corporate, consultoria em RH que se destaca por contar com processos e métodos diferenciados das demais empresas, está atrás de novos colaboradores no mercado de trabalho. Posto isso, antes de falar mais sobre a empresa, veja a lista de oportunidades disponíveis:

SDR – Foco em Software de Tecnologia – São Paulo – SP;

Coordenador Projetista de Esquadrias – São Paulo – SP – Arquitetura, Urbanismo;

Vendedor Interno – São Paulo – SP – Venda Interna;

Consultora de Vendas – São Paulo – SP – Atendimento;

Auxiliar Administrativo de Produção – São Paulo – SP;

Responsável Técnico – São Paulo – SP;

Ajustador de Acabamento – São Paulo – SP;

Ajudante de Marceneiro – São Paulo – SP;

Pintor de Móveis – Alto Padrão – São Paulo – SP;

Auxiliar Financeiro – São Paulo – SP;

Auxiliar Técnico – Técnico em Edificações – São Paulo – SP;

Auxiliar Técnico – Barcarena – PA – Eletricista / Manutenção Elétrica;

Técnico em Manutenção Predial – São Caetano do Sul – SP;

Assistente Contábil – São Paulo – SP – Contabilidade.

Mais sobre o EB Corporate e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre o EB Corporate, é interessante destacar que foi através do campo da psicologia que cresceu e ganhou espaço no mercado de trabalho. Possui um olhar humano para empresas e candidatos, e acima de tudo preza e zela a natureza da palavra RH.

Além disso, o EB foi fundado por um psicólogo com vasta experiência em Recursos Humanos, que sustenta a palavra psicologia em seu dia-a-dia, contudo, desenvolveu a interação da psicologia organizacional. Isto é, busca sempre a motivação do processo humano.

