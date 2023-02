Ecclestone: Com Michael ao seu lado, Mick Schumacher estaria começando em uma boa equipe de F1

Mick Schumacher era Haas‘ iniciando o piloto de Fórmula 1 por duas temporadas. Ele teve alguns flashes, mas no final o fato de ter sofrido vários acidentes onerosos se destacou mais.

No primeiro ano ele teve Nikita Mazepin como companheiro de equipe e teve que sofrer as desvantagens de um carro pouco competitivo.

E no ano seguinte o russo saiu do time (foi afastado do time por causa da invasão russa na Ucrânia) e colocaram Kevin Magnussen que claramente superou o filho do heptacampeão.

Então, Guenther Steinerchefe da equipe americana, decidiu não renovar o contrato de Mick.

O jovem piloto alemão, de 23 anos, pelo menos conseguiu garantir o papel de Mercedes‘ reserva e, por extensão, ele também terá o mesmo papel na McLaren.

Seja como for, o fato irrefutável é que ele ficou sem assento como motorista regular desde muito jovem. Bernie Ecclestoneex-chefe da F1, se manifestou sobre o assunto.

É sabido que o magnata britânico não mede palavras. E sobre este assunto ele ousou proclamar uma teoria controversa.

“Com Michael como consultor ao seu lado, Mick seria um piloto regular no cockpit de uma boa equipe”, disse. Ecclestone disse imagem esportiva.

“Com toda a sua experiência, Michael poderia ter dado tantos detalhes ao filho. Ele teria mostrado a ele o caminho certo, em termos de direção, mas também politicamente.”

É claro que a saúde de seu pai impediu o ‘Kaiser’ de ajudar seu filho. Aquele terrível acidente de esqui teve repercussões em outro nível e essa é a base da hipótese de Bernie.

Bernie Eclestone.

Red Bull teria sido melhor

O ex-chefe supremo da F1 acha que Mick não estava no time certo (Haas). Essa escolha prejudicou sua carreira e resta saber se ele será capaz de corrigir o rumo.

“Ele estava no time errado. Red Bull teria sido melhor para ele”, Ecclestone disse.

“Lá eles teriam se importado mais com ele e o edificado.

“O fardo de seu nome é pesado. Cumprir seu nome é seu maior problema. Será difícil para ele encontrar uma cabine. Especialmente uma em que ele possa vencer. Sinto muito!”