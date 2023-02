Eden Polani exclui sua conta do Instagram após boatos sobre Leonardo DiCaprio

Um Polanique diziam ser de Leonardo DiCaprio namorada, apagou sua conta no Instagram depois que o romance do ator com ela ganhou atenção.

O @edenpolanii O nome de usuário da conta do Instagram de Polani estava ativo até a manhã de quarta-feira, mas posteriormente a página indicou que a conta “não estava disponível”.

A ação foi tomada logo depois que uma fonte relacionada ao Caprio rejeitou os rumores de um relacionamento entre os dois. A conta, no entanto, está ativa no momento e tem mais de 260.000 seguidores.

O ator de 48 anos e a modelo de 19 anos foram vistos sentados um ao lado do outro em 31 de janeiro em um evento musical realizado em Los Angeles, o que gerou rumores de romance no início desta semana.

A suposta relação entre DiCaprio e Polani

Os dois foram para Ébano Riley’Festa de lançamento do EP no fim de semana do Grammy. Eden Polaneu, que estava sentado ao lado DiCaprio e estava vestindo uma camiseta branca sob um blazer cinza listrado, teria sido visto vestindo uma jaqueta preta e um boné de beisebol preto.

“Leo e Eden por acaso estavam sentados um ao lado do outro na festa e estavam no mesmo grupo … Só porque Leo pode estar conversando ou sentado com uma garota, não significa que ele está namorando ela”, disse. relatado Pessoas.

O perfil da influenciadora incluiu postagens de suas viagens, muitas delas feitas de diferentes partes do globo. Ela também adorava uma boa selfie e uma boa foto solo.

Após ser fotografada com DiCaprio, a modelo franco-israelense, que já tem mais 236.000 Instagram seguidoresviu um aumento acentuado no engajamento.

Como ele namora apenas mulheres com menos de 25 anos, DiCaprio foi criticado. vitoria lamas, 23, que é 25 anos mais novo e quase metade de sua idade, foi mencionado anteriormente em relação a ele. Adicionalmente, Camila Morronesua cara-metade mais recente, foi abruptamente descartada poucas semanas depois de completar 25 anos. Esses incidentes deram origem à hipótese de que DiCaprio prefere mulheres de 25 anos ou menos.