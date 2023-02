Edital AGER MT: inscrições ABERTAS! 55 vagas + CR; salários de R$ 8,2 mil!

O edital AGER MT (Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Mato Grosso) anuncia que as inscrições estão abertas!

As oportunidades são para nível médio e superior. Os interessados poderão se inscrever pelo portal Cebraspe até o dia 15 de março.

As taxas cobradas são de:

R$ 80,00 para o cargo de Inspetor Regulador;

para o cargo de Inspetor Regulador; R$ 90,00 para o cargo de Técnico Administrativo;

para o cargo de Técnico Administrativo; R$ 120,00 para o cargo de Analista Administrativo; e

para o cargo de Analista Administrativo; e R$130,00 para o cargo de Analista Regulador.

Vagas edital AGER MT

As vagas são para cadastro reserva com nível médio e superior como escolaridade exigida. Confira a tabela com os cargos ofertados:

Nível médio

Técnico Administrativo: 1CR; e

Inspetor Regulador: 30 CR.

Nível superior

Analista Administrativo – Perfil: Administração: 1 CR;

Analista Administrativo – Perfil: Ciências Contábeis: 1 CR;

Analista Regulador – Perfil: Administração: 1 CR;

Analista Regulador – Perfil: Ciências Contábeis: 4 CR;

Analista Regulador – Perfil: Ciências da Computação e(ou) Sistemas de Informação: 2 CR;

Analista Regulador – Perfil: Direito: 1 CR;

Analista Regulador – Perfil: Economia: 3 CR;

Analista Regulador – Perfil: Engenharia Civil: 7 CR;

Analista Regulador – Perfil: Engenharia Elétrica: 1 CR; e

Analista Regulador – Perfil: Engenharia Sanitária: 2 CR.

Acompanhe as remunerações de acordo com o cargo:

Analista regulador: R$ 8.288,82

R$ 8.288,82 Inspetor Regulador: R$ 3.707,18

R$ 3.707,18 Técnico Administrativo: R$ 3.769,89

R$ 3.769,89 Analista Administrativo: R$ 8.288,82

Requisitos edital AGER MT

Veja a seguir os requisitos de acordo com a carreira:

Analista Administrativo: Administração: diploma de nível superior em Administração, e registro no órgão de classe; Ciências Contábeis: diploma de nível superior em Ciências Contábeis, e registro no órgão de classe.

Analista Regulador: Administração: diploma de conclusão de curso de nível superior em Administração de Empresa, e registro no órgão de classe; Ciências Contábeis: diploma de conclusão de curso de nível superior em Ciências Contábeis, e registro no órgão de classe; Ciências da Computação e/ou Sistemas de Informação: diploma de nível superior em Ciências da Computação e(ou) Sistemas de Informação, e registro no órgão de classe; Direito: diploma de nível superior em Direito, e registro no órgão de classe; Economia : diploma de nível superior em Economia, e registro no órgão de classe; Engenharia Civil: diploma de nível superior em Engenharia Civil, e registro no órgão de classe; Engenharia Elétrica: diploma de conclusão de curso de nível superior em Engenharia Elétrica, e registro no órgão de classe; Engenharia Sanitária: diploma de nível superior em Engenharia Sanitária, e registro no órgão de classe.

Inspetor Regulador: Certificado de ensino médio, e Carteira Nacional de Habilitação (CNH), categoria “A/B.

Técnico Administrativo: Diploma de nível superior em qualquer área de formação.



Como serão as provas?

O concurso AGER MT será composto de provas objetivas, discursivas e análise de títulos. A fase objetiva vai acontecer no dia 30 de abril com conteúdos específicos e gerais.

Serão 60 questões de múltipla escolha (A, B, C, D e E), distribuídas entre conhecimentos básicos e específicos.

Conhecimentos básicos – 25 questões Língua Portuguesa Raciocínio Lógico Noções de Informática Ética no Serviço Público Geografia e História de Mato Grosso Legislação

Conhecimentos específicos – 35 questões

A parte discursiva será da seguinte forma:

Para os cargos de Analista Administrativo e de Analista Regulador: quatro questões, a respeito de temas relacionados a conhecimentos específicos do cargo/perfil, a serem respondidas em até 10 linhas cada, no valor de 10,00 pontos cada, totalizando 40,00 pontos;

Para os cargos de Técnico Administrativo e de Inspetor Regulador: redação de texto dissertativo, de até 30 linhas, a respeito de temas relacionados

a Atualidades, no valor de 40,00 pontos.

Já a prova de títulos será para os candidatos aos cargos de Analista Regulador e de Inspetor Regulador classificados na prova discursiva.

Outros concursos abertos

O concurso Banco do Brasil anuncia que as inscrições foram prorrogadas. As inscrições iriam chegar ao fim nesta sexta-feira, 24 de fevereiro.

Com a mudança, os interessados têm até às 23h59 do dia 3 de março para garantir sua candidatura. O processo deve ser realizado no site da Fundação Cesgranrio, além de pagar a taxa de R$ 50,00.

Vagas concurso Banco do Brasil

As vagas são para escriturário dividido entre Agente de Tecnologia e Agente comercial. Confira a lista:

CARGO VAGAS Escriturário – agente comercial 2.000 + 1.000 CR Escriturário – agente de tecnologia 2.000 + 1.000 CR

Vale lembrar que os aprovados poderão atuar nos seguintes estados: Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, Tocantins e no Distrito Federal.

O edital informa que o aprovado fará jus ao valor de R$ 3.622,23. Contudo, serão acrescidos demais benefícios como:

Auxílio alimentação/refeição e cesta alimentação;

Auxílio-transporte;

Participação nos lucros (geralmente paga duas vezes ao ano);

Planos de saúde e odontológico;

Previdência complementar;

Auxílio-creche; e

Auxílio ao filho com deficiência;

Acesso a programas de educação e capacitação e possibilidade de ascensão e desenvolvimento profissional.