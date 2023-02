Educação de Jovens e Adultos em Teresina recebe matrículas até 10 de fevereiro

De acordo com a pasta, atualmente, a capital conta com 26 unidades de ensino que possuem esta modalidade. Ainda segundo a Secretaria Municipal de Educação (Semec), mais 15 escolas estão aderindo à EJA, levando à ampliação do número de matrículas em diversas regiões da capital.

Segundo o coordenador da modalidade na Rede Municipal, Francisco Rodrigues, essa é a primeira vez, em nove anos, que a Educação de Jovens e Adultos recebe um número tão significativo de adesões no mesmo ano letivo.

“Fizemos um convite aberto aos gestores e essa ampliação da EJA no município é um fato histórico, pois há muito tempo não tínhamos um aumento no número de vagas ofertadas. Os gestores estão organizando tudo para começar a anunciar as matrículas nessas novas escolas também, especialmente na zona Rural, onde temos uma grande demanda”, afirmou ele.

Além disso, segundo a Prefeitura de Teresina, neste ano, o município estabeleceu parcerias com instituições de ensino superior para a oferta de cursos profissionalizantes para esse público. Estão previstos para este ano cinco cursos do eixo de recursos naturais e do eixo saúde e meio ambiente.

