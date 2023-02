“El Trafico” adiado devido ao mau tempo: quando jogarão Los Angeles FC e LA Galaxy?

As Sul da Califórnia foi atingido por fortes chuvas, vento e neve durante esta semana, o Liga principal de futebolao lado Galáxia de Los Angeles e Los Angeles FC decidiram adiar a abertura da temporada entre as duas franquias marcada para este sábado no Rose Bowl.

Esta partida, apelidada “O tráfico”após ambas as equipes pela Os anjos batalha de área pela supremacia da cidade no MLSagora terá que ser disputado em uma data diferente, com as duas equipes agora tendo que se preocupar em manter todos fora de perigo.

Quando LA Galaxy e Los Angeles FC se enfrentarão?

Foi relatado que este jogo poderia acabar quebrando o MLS’ recorde de público em um único jogo, atualmente definido em 73.019 fãsque pertence a Charlotte FC durante sua primeira partida em Liga principal de futebol ano passado.

O MLS e ambas as equipes ainda não anunciaram a data em que este jogo será remarcado, pois manter todos seguros é seu foco principal no momento.

O dia de abertura da MLS é afetado pelo clima

O MLS tinha duas partidas agendadas para o primeiro dia de atividades na temporada de 2023, mas saiba que o campeonato ficou sem partidas no sábado devido a fortes interrupções do clima na costa oeste.

Anteriormente, uma partida entre o Portland Timbers e Sporting Kansas City deveria começar no sábado, mas teve que ser transferido para segunda-feira por causa das inclemências do tempo.