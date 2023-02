Elegibilidade do programa CalWorks: você pode obter Calworks e desemprego?

Tele Oportunidade de trabalho na Califórnia e responsabilidade com crianças (CalWORKs) fornece às famílias – com filhos cujos rendimentos e bens estão abaixo do EUAlimites máximos para o tamanho da família – com incentivo financeiro de curto prazo e programas focados no emprego.

Também é conhecido como Assistência Temporária a Famílias Carentes (TANF), sendo este o nome dado pelo governo federal ao esquema que financia CalWORKs.

Quem é elegível para o CalWORKs?

Para se inscrever no programa da Califórnia, um residente qualificado deve ter um filho menor de 18 anos com pelo menos um dos pais desempregado, deficiente, ausente, preso ou falecido.

O pai ou responsável pela criança precisa ser um cidadão americano ou residente legal na Califórnia.

Você pode obter CalWORKs e desemprego?

Sua família pode obter benefícios do CalWORKs enquanto você for elegível para Supplemental Security Income (SSI)mas você não será levado em consideração quando o CalWORKs avaliar quanto dinheiro dar à sua família a cada mês.

Isso significa que sua família receberá um pagamento mensal menor do que receberia se você fosse considerado um membro da família. No entanto, o seu SSI não será contabilizado no rendimento tributável da sua família.

A justificativa para este regulamento é que você deve utilizar seu benefício de SSI para cobrir suas próprias despesas diárias necessárias. O CalWORKs reconhece que você não pode distribuir o dinheiro para o resto de sua família, portanto, não fornecerá dinheiro para cobrir esses custos idênticos.

Você pode obter CalWORKs e seguro de invalidez da Previdência Social?

Enquanto isso, os benefícios do CalWORKs ainda estão disponíveis se você receber Seguro de Incapacidade da Previdência Social (SSDI). No entanto, ao determinar se você se qualifica para o CalWORKs e quanto pode obter a cada mês, uma parte do valor do pagamento do SSDI será contabilizada como receita.

Deve notar-se que a sua prestação pecuniária pode diminuir se o rendimento contável do seu agregado familiar aumentar. Caso a renda contável de sua família exceda o Pagamento Máximo de Auxílio para o tamanho de sua família, seu benefício mensal em dinheiro pode ser interrompido completamente.