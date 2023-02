Elegibilidade HSA/FSA: Quais são as diferenças entre essas contas antes dos impostos?

Boutro Conta Poupança de Saúde (HSA) e um Conta de gastos flexíveis (FSA) para despesas médicas pode diminuir o seu impostos e permitir que você economize dinheiro em despesas médicas qualificadas.

Apesar de certas semelhanças, cada um oferece benefícios exclusivos. Vamos dar uma olhada nas diferenças básicas entre essas duas contas antes dos impostos para NÓS moradores.

O que é um FSA?

Um FSA é uma ótima maneira de economizar dinheiro em despesas de saúde desembolsadas qualificadas. É uma conta de poupança com vantagens fiscais criada pelo seu empregador, onde você pode economizar dinheiro para você, seu cônjuge ou dependentes.

“Um Arranjo de gastos flexíveis de saúde (FSA) permite que os funcionários sejam reembolsados ​​por despesas médicas. Os FSAs geralmente são financiados por meio de acordos voluntários de redução salarial com seu empregador”, diz o site do Internal Revenue Service (IRS).

“Nenhum imposto de renda federal ou trabalhista é deduzido de sua contribuição. O empregador também pode contribuir.

“Os FSAs de saúde são planos de benefícios estabelecidos pelo empregador. Estes podem ser oferecidos em conjunto com outros benefícios fornecidos pelo empregador como parte de um plano de lanchonete. Os empregadores têm flexibilidade para oferecer várias combinações de benefícios na elaboração de seus planos.”

O que é um HSA?

Enquanto isso, HSA permite que você economize dinheiro em uma conta antes dos impostos. No entanto, a principal diferença com um FSA é que existem certos requisitos que você precisa atender para poder contribuir para um HAS.

Para ser elegível, você não deve ser dependente da declaração de imposto de renda de outra pessoa, nem estar inscrito no Medicare, nem estar coberto por um plano de saúde de alta franquia (HDHP).

“Uma HSA é uma confiança isenta de impostos ou conta de custódia que você configura com um administrador qualificado da HSA para pagar ou reembolsar certas despesas médicas em que incorrer”, explica o IRS.

“Você deve ser um indivíduo qualificado para contribuir para um HSA. Nenhuma permissão ou autorização do IRS é necessária para estabelecer um HSA. Você configura um HSA com um administrador.

“Um administrador qualificado da HSA pode ser um banco, uma seguradora ou qualquer pessoa já aprovada pelo IRS para ser administrador de acordos de aposentadoria individual (IRAs) ou Archer MSAs. A HSA pode ser estabelecida por meio de um administrador diferente do seu plano de saúde operadora de planos.”