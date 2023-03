Elenco de Grey’s Anatomy aliviado com a saída de Ellen Pompeo da série

Asegundo fontes próximas ao conjunto de Anatomia de Grey, Ellen PompeoA saída do ator foi uma boa notícia para o resto do elenco, que até comemorou, conforme relatado por RadarOnline.comque cita várias fontes dentro da produção do programa da ABC.

“Ela tem um ego colossal e estava constantemente jogando seu peso quando se tratava das performances e histórias de outras pessoas”, disse um informante. “Algumas pessoas a chamaram de tirana e estão felizes em não vê-la mais por aí”, acrescentaram.

Pompeo, 52, interpretou o personagem principal da série, Meredith Graypor 19 temporadas e se tornou a atriz mais bem paga da televisão, ganhando cerca de $ 550.000 por episódio.

Pompeo diz que está feliz por não estar mais no programa

Em uma entrevista recente com Drew BarrymorePompeo falou sobre sua decisão de deixar a série devido à exaustão: “Sentado em trailers, viajando de um lado para o outro, filmando isso em Atlantafilmando isso em Vancouver,” Ela reclamou.

“Não tenho vontade de sentar em trailers às 11 horas da noite e esperar para filmar as cenas e ter assistentes de direção batendo na minha porta e me dizendo quando posso almoçar!” ela exclamou.

Quando começou a série, há 19 anos, Pompeo era desconhecida, mas por interpretar a personagem principal da série criada por Shonda Rhimesela começou a crescer e se tornar famosa.

Mas sua saída trouxe alegria a vários de seus colegas: “Ela se tornou autoritária”, disse uma fonte. “Isso incomodou muita gente, desde assistentes de produção até seus colegas de elenco. A verdade é que ninguém vai sentir falta dela”, acrescentou outro que pediu anonimato.

Sobre sua partida, Pompeo disse a Barrymore: “Estou super feliz, mas ouça, o show foi incrível para mim e adorei muito a experiência. Escute, é que tenho que misturar um pouco.”

“Tenho 53 anos. Meu cérebro é como ovos mexidos”, continuou a atriz. “Eu tenho que fazer alguma coisa. Quero dizer, 19 anos é mais do que as pessoas têm seus filhos em casa até os 18 anos e depois os mandam para a faculdade. Então, isso é como se eu fosse para a faculdade”, disse ela.