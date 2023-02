Elenco principal de ‘Meninas Malvadas’ pode não retornar devido a oferta salarial desrespeitosa dos produtores

Tele 2004′Meninas Malvadas‘ comédia filme tornou-se um verdadeiro clássico cult em todo o mundo, continua conquistando novos fãs à medida que as novas gerações assistem ao filme. Já se passaram quase 20 anos desde que foi lançado ao público e Paramount estava planejando produzir uma sequência com o mesmo elenco principal. Mas há um grande problema que acabou de ser relatado pelo pessoal da Page Six. Tem a ver com o dinheiro que eles estão oferecendo ao elenco principal de ‘Meninas Malvadas’, que todos eles consideraram ‘desrespeitoso’. O elenco principal tem Lindsey Lohan, Rachel McAdams, Amanda Seyfried, Lacey Chabert e Tina Fey.

A questão aqui é que Paramount fechou um contrato de sete dígitos com o escritor e produtor Tina Fey por reprisar seu papel e escrever o roteiro. Enquanto Lohan e o outro estrelas foram oferecidos apenas uma fração do que Fey recebeu. As negociações não morreram após esta oferta, mas nenhuma das estrelas ficou feliz com a enorme diss da Paramount. De acordo com este relatório, McAdams foi oferecido um pouco mais do que as outras três atrizes, mas nenhum acordo foi assinado por causa da oferta mais baixa para o resto do elenco. O poder das estrelas não parece importar para a Paramount.

A sequência de ‘Meninas Malvadas’ ainda acontecerá?

As negociações estão atualmente paralisadas, mas a Paramount está disposta a negociar, a bola está na quadra das estrelas agora na decisão de voltar a sentar na mesa. Foi o que uma fonte próxima à produtora disse ao pessoal da Page Six: “A Paramount Pictures não quer pagar às garotas o que elas valem. Todas as quatro garotas estavam dispostas a voltar, mas Paramount não respeitou o que eles valem. A partir de agora, as negociações estão paradas.” Espero que todas as partes possam chegar a um acordo e podemos ver até onde Regina Jorge passou na vida dela.