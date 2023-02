A Eliane atua na produção, comercialização e desenvolvimento de revestimentos cerâmicos. Mais do que apenas uma empresa de produtos e serviços, seu trabalho é transformar o modo como as pessoas se relacionam com seus espaços de convivência. Neste momento, a companhia anunciou novas oportunidades de trabalho em diversas regiões do Brasil. Confira, a seguir.

Eliane abre vagas de emprego em duas regiões do país

A Eliane deu início em suas atividades em 1960 e através de muita dedicação e qualidade em todos os seus serviços, atualmente ela está presente em mais de 80 países e possui 6 unidades de produção no Brasil localizadas em Santa Catarina e Bahia.

Com o intuito de produzir e comercializar produtos cerâmicos com uma tecnologia de ponta, beleza, qualidade e garantir a satisfação de todos os seus clientes, a empresa anunciou um novo processo seletivo e está contratando pessoas qualificadas para atuar em suas filiais. Confira, a seguir.

Estágio em Química – Necessário estar cursando técnico em química ou qualidade (Camaçari/BA);

Operador Industrial – Necessário no mínimo ensino médio incompleto e disponibilidade de horário (Santa Catarina);

Estágio em Exportação – Necessário estar cursando ensino superior em administração e áreas afins,domínio do pacote Office, inglês avançado, disponibilidade para trabalhar 6 horas diárias e para atuar em home office (Cocal do Sul/SC).

A seguir, acompanhe todas as informações sobre como efetuar a candidatura em um dos cargos anunciados e todas as orientações sobre as exigências e também requisitos da função almejada.

Como se candidatar

Aos interessados em se candidatar nas vagas anunciadas, basta seguir as orientações publicadas no site 123 empregos.

Encontre a oportunidade de emprego com carteira assinada disponível em uma das grandes empresas brasileiras, acompanhando diariamente as atualizações e conteúdos do Notícias Concursos. Participe dos processos seletivos de recrutamento através dos sites mencionados.