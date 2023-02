Ellie Goulding fala sobre o falso triângulo amoroso com Ed Sheeran e Niall Horan

Tele vive de artistas pop pode se tornar um pouco demais para homens e mulheres, mas as mulheres são muito mais examinadas do que os homens em suas vidas amorosas. Em 2014, a cantora Ellie Goulding foi acusada de trair Ed Sheeran com o ex-membro da banda ‘One Direction’ Niall Horan. Ela recentemente falou com o Daily Mail sobre toda a situação porque ela nunca namorou Ed Sheeran em primeiro lugar. Goulding admitiu ter tido alguns encontros com Horan, mas ela nunca esteve envolvida com Sheeran de forma alguma. Os fãs pensaram que os dois namoraram depois que as especulações sobre CONFIRA ‘Don’t’ continuaram crescendo e colocando Goulding no meio dela.

Os fãs continuaram dizendo que Goulding realmente traiu Sheeran com o ex-membro do ‘One Direction’, mas Ellie queria esclarecer as coisas. Ela imediatamente silenciou os fãs de Sheeran por meio de suas redes sociais, mas recentemente revelou como essa falsa ideia a fez viver sua vida de maneira diferente. Goulding continuou falando sobre as dificuldades de ser uma celebridade quando jovem e não ter a liberdade de fazer o que bem entende. Na verdade, Goulding está convencida de que o incidente afetou sua carreira de maneira negativa. Mas a razão pela qual os fãs estão convencidos do contrário é por causa de uma foto publicada de Sheeran e Goulding de mãos dadas em uma premiação em 2013.

Ellie Goulding fala sobre Sheeran e Horan

Aqui está o que Goulding disse ao Daily Mail: “É fascinante quantas pessoas estão interessadas nisso. Aconteceu há nove anos. Ou sabe, honestamente, isso me causou muito trauma, na verdade. Eu invejo o fato de que meus amigos acabaram de passar seus 20 anos tendo casos e casos de uma noite e o que todo jovem de 20 e poucos anos passa em particular, mas cada coisa que fiz foi escrita.

“Fui feito para me sentir uma pessoa terrível e realmente lutei contra isso porque sei que não sou. Posso rir disso agora, mas mudou as coisas para mim. Fiquei meio recluso. Não queria me apresentar . É por isso que escrevi esse comentário, porque todos os dias recebo comentários sobre essa situação estúpida de adolescente. Não foi nada e foi privado – e isso me causou uma dor tão grande que me ressinto.”