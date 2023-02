Elon Musk anuncia uma bomba para 1º de março: um Tesla mais barato?

TOs tambores estão batendo para um anúncio em tesla. A empresa sediada em Austin está comemorando seu Dia do Investidor em 1º de março e seu fundador, Elon Muskjá disse que haverá um anúncio importante nessa data.

Como ele gosta de jogar o jogo do mistério, no momento apenas o ‘Plano Diretor 3‘ foi lançado o conceito, que alguns identificam com uma nova fase no desenvolvimento dos modelos da marca americana, que daria origem a uma nova geração, assente numa plataforma mais barata de produzir e mais eficiente no seu funcionamento.

O Tesla mais barato, a primeira consequência

Em 2018, Elon Musk já havia admitido que estava cogitando um modelo abaixo do Tesla Modelo 3, mas não a muito curto prazo. Considerando que a pandemia destruiu todos os planos das montadoras, os cronogramas poderiam ser enquadrados para que o Tesla Modelo 2 poderia receber a ‘luz verde’.

Além disso, teslaOs planos de produtos da empresa estão todos próximos de serem concretizados. O Cybertruck chegará em 2024 (a produção deve começar no segundo semestre deste ano) e o Roadster poderá ser uma realidade um ano depois (embora este modelo ainda esteja sem um plano concreto).

Se tivermos em conta, aliás, que o ciclo dos produtos da marca americana costuma ser muito longo desde as suas primeiras comunicações até ao seu lançamento no mercado (o primeiro anúncio do Roadster data de 2017)… um anúncio este ano estaria alinhado com a linha do tempo dos modelos da Tesla.

Se a especulação estiver correta, poderíamos estar olhando para a chegada de um Tesla com preço entre US$ 25.000 e US$ 30.000, o que poderia causar uma tempestade na indústria global de carros elétricos.

O que parece mais provável é que no Dia do Investidor da Tesla poderia ver um restyling do Modelo 3, que também foi considerado iminente nos últimos meses.