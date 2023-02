fundador da Tesla Elon Musk recuperou seu título de pessoa mais rica do mundo. Isso foi relatado pela Bloomberg.

Em dezembro de 2022 foi destronado pelo CEO da Louis Vuitton Bernard Arnaultmas a ascensão das ações da Tesla o trouxe de volta ao topo do ranking.

AlmíscarO patrimônio líquido da empresa aumentou para 187 bilhões de dólares, o que representa um grande aumento em relação ao início de 2023, quando ele tinha um patrimônio líquido de 137 bilhões de dólares.

Em setembro de 2021, Almíscar é a pessoa mais rica do mundo, assumindo essa posição do fundador da Amazon, Jeff Bezos.

Em 2023, Almíscar foi reconhecido pelo Guinness World Records por quebrar o recorde mundial de mais dinheiro perdido na história, mas foi uma perda de curta duração que ele conseguiu recuperar em um curto espaço de tempo.

A empresa perdeu um recorde de 700 bilhões de dólares em 2022 devido às preocupações dos investidores com os efeitos da covid-19 na China e Almíscarcontroversa aquisição do Twitter.

Na verdade, foi um ótimo ano para os bilionários. Jeff Bezosterceiro homem mais rico do mundo, arrecadou mais de 53 milhões de dólares no início de 2023, mesmo resultado para Warren Buffetex-chefe da Microsoft Steve Ballmercofundador do Google Larry Page e bilionário mexicano Carlos Magro.

Dez pessoas mais ricas do mundo