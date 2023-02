Elson’s ABRE NOVAS VAGAS; Envie seu currículo!

A Elson’s, empresa capixaba atuante no mercado de distribuição do Estado do Espírito Santo desde 1963, com produtos de bens de consumo, tais como alimentos industrializados, higiene e limpeza, está atrás de novos funcionários. Dito isso, antes de dar mais detalhes, veja a lista de cargos oferecidos:

AJUDANTE DE SEPARAÇÃO – Linhares – ES – Efetivo;

ASSISTENTE COMERCIAL – Viana – ES – Efetivo;

ASSISTENTE DE RH – Viana – ES – Efetivo;

AUXILIAR ADMINISTRATIVO – Linhares – ES – Efetivo;

AUXILIAR DE T.I – Viana – ES – Efetivo;

AUXILIAR FINANCEIRO – Viana – ES – Efetivo;

OPERAÇÃO LOGÍSTICA – Viana – ES – Efetivo;

REPOSITOR DE MERCADORIAS – COLATINA – Linhares – ES – Efetivo;

REPOSITOR DE MERCADORIAS – VENDA NOVA DO IMIGRANTE – Viana – ES;

REPOSITOR DE MERCADORIAS – VILA VELHA – ES – Efetivo;

VENDEDOR – Viana – ES – Efetivo;

VENDEDOR GRANDE VITÓRIA – Viana – ES – Banco de talentos;

VENDEDOR VAREJO – ALEGRE/ES – Efetivo;

VENDEDOR VAREJO – ARACRUZ/ES – Efetivo;

VENDEDOR VAREJO – SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS/ES;

VENDEDOR VAREJO – SERRA – ES.

Mais sobre a Elson’s e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a empresa, é bom frisar que a Elson’s busca ser referência em soluções de distribuição no mercado em que atua, sempre pautando suas ações nos valores de ética, transparência, desenvolvimento, reconhecimento, respeito, parceria e colaboração.

Além disso, ranqueada entre as 200 maiores e melhores empresas do Estado do Espírito Santo, entre as 100 maiores e melhores empresas privadas com controle de capital capixaba, segundo publicação do Anuário IEL 200 Maiores e Melhores Empresas no Espírito Santo.

Por fim, atuando em mais de 5.000 pontos de venda divididos nos segmentos de auto serviços (hipermercados e supermercados), cash & carry, mercearias, padarias, restaurantes, atacados, distribuidoras, conveniências, lanchonetes, bares, casas de shows e festas, entre outros, através de consultores de vendas presenciais, televendas, e-commerce e aplicativo.

