Elvis poderia ter adorado a interpretação de Austin Butler como indicado ao Oscar, diz Priscilla Presley

Om dos atores que tem grandes chances de ganhar o Oscar no dia 12 de março é Austin Butlerindicado a Melhor Ator por sua interpretação do Rei do Rock, Elvis Presleyno Baz Luhrmann filme ‘Elvis’, que também concorre na categoria de Melhor Filme.

Butler ganhou recentemente o Globo de Ouro por seu trabalho no cinema, tornando-o um dos favoritos para ganhar o prêmio acadêmico. Mas o que poucos sabem é que quando Luhrmann disse à família Presley que Butler era o escolhido, Priscila Presley não estava convencido sobre ele e até o maltratava.

Priscilla e a família Presley estiveram envolvidas na produção do filme, e foi revelado recentemente o que ela disse a Butler. Durante uma entrevista para Entretenimento hoje à noiteButler revelou que Priscilla não foi muito gentil com ele no início.

Priscilla acabou se desculpando com Butler

Na entrevista, Austin Butler observa que depois de ver o filme, Priscilla ficou muito feliz com o resultado final e pediu desculpas a ele por e-mail.

“Lembro-me de Priscilla dizendo para mim: ‘Eu sei que fui duro com você'”, lembrou Austin. Ele acrescentou que a também mãe de Lisa Maria Presley disse a ele o que Elvis teria pensado de seu trabalho.

“Cada piscadela, cada movimento, se meu marido estivesse aqui, ele diria: ‘Droga, você sou eu!” comentou o ator.

De sua parte, Luhrmann também revelou que Priscilla disse a ele: “Como Austin conheceu a raiva de Elvis, sua quietude, sua vida interior, sua complexa vida interior? Porque isso não está lá fora. Isso não está em uma biografia.”

Ela acrescentou: “Priscilla era bastante cínica sobre como esse jovem poderia, de fato, manifestar seu marido”.

Austin também impressionou Lisa Marie Presley, que faleceu poucos dias depois de Butler ganhar o Globo de Ouro.

“Baz, seu gênio combinado com seu amor e respeito por meu pai e este projeto é tão bonito e tão inspirador. Eu sei que estou sendo repetitivo, mas não me importo. profunda e artística”, escreveu Lisa Marie no Twitter antes do lançamento do filme.