EMDURB Ubatuba (SP): inscrições prorrogadas; 63 vagas para nível fundamental e médio

Foi prorrogado o período de inscrições para os editais de processo seletivo e concurso público da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano de Ubatuba (Emdurb), no estado de São Paulo.

Os interessados têm agora até o dia 08 de março de 2023 para realizar a inscrição no certame.

Ao todo, a EMDURB oferece 63 vagas para contrato imediato distribuídas em um edital de concurso público e um edital de processo seletivo.

As vagas contemplam candidatos com nível fundamental e médio/técnico.

Os salários da EMDURB Ubatuba – SP chegam até R$ 3 mil.

A banca responsável pelo processo seletivo e pelo concurso público é a Associação Brasileira de Concursos Públicos (ABCP).

Vagas e salários EMDURB Ubatuba – SP

Confira a disponibilidade de vagas por cargo a seguir:

Nível fundamental

Operador Braçal – 50 vagas;

Servente de Obras – 4 vagas;

Pedreiro – 4 vagas.

Nível médio/técnico

Agente de Operações de Manutenção – 4 vagas;

Técnico de Segurança de Trabalho – 1 vaga.

Os salários oferecidos pela EMDURB Ubatuba – SP variam entre R$ 1.302,00 a R$ 3.016,90 dependendo do cargo.

As vagas de nível fundamental oferecem salários que vão de R$ 1.302,00 a R$ 1.809,29 dependendo do cargo pretendido pelo candidato para uma jornada de trabalho de 44 horas semanais.

Já para os cargos de nível médio/técnico, os salários variam entre R$ 1.723,49 a até R$ 3.016,90 dependendo do cargo pretendido pelo candidato para uma jornada de trabalho de 44 horas semanais.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato precisa comprovar escolaridade mínima para o cargo, além de outros requisitos importantes, dependendo das atribuições de cada cargo.

O candidato também precisa ser maior de 18 anos, brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino) e não apresentar antecedentes criminais.

Inscrições EMDURB Ubatuba – SP

Os interessados em participar do processo seletivo e para o concurso público para a EMDURB Ubatuba – SP devem realizar a inscrição até o dia 08 de março de 2023, diretamente pelo site da ABCP, organizadora responsável pelos certames.

O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 45,00 a R$ 55,00 dependendo do cargo pretendido pelo candidato.

Atribuições de cargo EMDURB Ubatuba – SP

Confira a seguir as principais funções de acordo com a área escolhida pelo candidato:

Operador Braçal

Executar serviços, utilizando sempre que necessário os equipamentos de proteção individual – EPIs;

Desenvolver tarefas exclusivas a realização dos serviços gerais de manutenção continuada das vias e logradouros públicos, compreendidas as atividades de limpeza de praias, de valas, canis, margens de rios, de ruas e estradas municipais.

Servente de Obras

Executar serviços de auxílio, utilizando sempre que necessário os equipamentos de proteção individual – EPIs;

Auxiliar na execução serviços relacionados as obras e outras tarefas de local de trabalho;

Escavar valas e fossas, abrir sulcos em pisos e paredes, extraindo terras, rebocos, massas, permitindo a execução de fundações, o assentamento de canalizações ou tubulações para água ou rede elétrica, ou a execução de obras similares;

Preparar e transportar materiais, ferramentas, aparelhos ou qualquer peça, limpando-as e arrumando-as de acordo com instruções.

Pedreiro

Executar os serviços utilizando sempre que necessário os equipamentos de proteção individual – EPIs;

Verificar as características das obras, examinando plantas e especificações técnicas;

Orientar na escolha do material apropriado e na melhor forma de execução do trabalho;

Orientar a composição de mistura, cimento, areias, pedra, dosando as quantidades para obter argamassa desejada;

Assentar tijolos, ladrilhos, alvenarias e materiais afins;

Construir alicerces, levantar paredes, muros e construções similares.

Agente de Operações de Manutenção

Desempenhar atividades de manutenção corretiva e preventiva dos bens patrimoniais da EMDURB;

Zelar pelos índices de efetividade dos equipamentos da EMDURB;

Desempenhar serviços de reparos hidráulicos;

Desempenhar serviços de reparos elétricos;

Desempenhar serviços de reparos de obras civis;

Desempenhar serviços de reparos mecânicos.

Técnico de Segurança de Trabalho

Promover inspeções nos locais de trabalho, identificando condições perigosas, tomando todas as providências necessárias para eliminar as situações de riscos;

Treinar e conscientizar os funcionários quanto a atitudes de segurança no trabalho;

Preparar programas de treinamento sobre segurança do trabalho, incluindo programas de conscientização e divulgação de normas de segurança, visando ao desenvolvimento de uma atitude preventiva nos funcionários quanto à segurança do trabalho.

Etapas do processo seletivo e do concurso público EMDURB Ubatuba – SP

O processo seletivo e o concurso público para a EMDURB Ubatuba – SP contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. Prova prática apenas para o cargo de pedreiro, de caráter eliminatório e classificatório.

A aplicação da prova objetiva está marcada para o dia 5 de março de 2023.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.