A Emefarma iniciou suas operações em 1988 e atualmente está entre as 10 maiores distribuidoras farmacêuticas de todo o Brasil. Para continuar entregando os melhores resultados, a companhia disponibilizou vagas de emprego em várias regiões do país. Confira, a seguir, os cargos disponíveis e tudo sobre a candidatura.

Emefarma abre OPORTUNIDADES de emprego no Rio de Janeiro

A Emefarma foi fundada com o intuito de levar saúde e preservar o bem-estar de todas as pessoas. Trata-se de uma empresa que está em constante desenvolvimento e atualmente possui cerca de 400 colaboradores formando sua equipe.

Presente em três estados brasileiros, a empresa abriu um novo processo seletivo e busca por pessoas engajadas e inovadoras para trabalhar em suas unidades de negócios. Confira, a seguir, os empregos disponibilizados e os locais de atuação.

Analista Contábil Júnior – Rio de Janeiro;

Vendedor – Vila Velha/ES, Rio de Janeiro;

Analista de Contas a Receber – Rio de Janeiro;

Oportunidade para PCD (Auxiliar Logístico) – Belford Roxo/RJ;

Analista de Processos e Projetos – Rio de Janeiro;

Oportunidades para PCD (Auxiliar de Cadastro) – Belford Roxo/RJ;

Analista de Crédito e Cobrança – Belford Roxo/RJ;

Assistente de Tecnologia da Informação – Belford Roxo/RJ;

Banco de Talentos – Rio de Janeiro;

Analista Financeiro (Controladoria e FF&A) – Rio de Janeiro.

Veja também: Oi tem EMPREGOS remotos e em várias regiões do país

Como se candidatar

Aos que possuem interesse em fazer parte da equipe, basta realizar a sua inscrição através do cadastramento de um currículo atualizado no site 123 empregos.

Mantenha-se atualizado diariamente com as vagas de emprego anunciadas aqui, no Notícias Concursos, e participe dos principais processos seletivos de recrutamento de grandes empresas.