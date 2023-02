Emily Ratajkowski e Eric Andre posam para postagem nua no Dia dos Namorados

Emily Ratajkowski dar Eric André estão revelando tudo para oficializar o relacionamento no Instagram … posar nua é um dia muito especial para os casais.

O comediante acabou de postar algumas fotos dele e de Emily mostrando toneladas de pele … Eric está no sofá e ela parece estar usando apenas um sutiã.

Eric está desejando a Emily um feliz Dia dos Namorados… e parece que eles estão fazendo uma pequena sessão de fotos nua na casa dela, com alguns emojis de coração bem posicionados sobre suas partes íntimas.

Como podem ver, o vinho corria e as suas roupas espalhavam-se pelo chão… e havia tapetes peludos e uma lareira. Como romantico.

Sempre o comediante, Eric também postou uma das fotos em sua história no IG com uma legenda diferente … “💘Feliz Mês da História Negra💘.”

Na noite de segunda-feira, eles estavam sentados juntos na quadra do jogo dos Knicks, e agora são oficiais do IG … bem a tempo do Dia dos Namorados.