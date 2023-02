Emily Ratajkowski incendeia o Instagram com fotos totalmente nuas para desafiar a censura

Emily Ratajkowski nos últimos dias tem sido tendência nas redes sociais. Primeiro, por abandonar os cabelos compridos a que nos habituámos a ver, com uma mudança de visual que surpreendeu a todos mas recebeu alguns bons comentários dos seus seguidores.

A segunda, que ofuscou completamente seu cabelo curto atual, foi sua última postagem no Instagram. Ratajkowski aparece completamente nu em uma sessão de fotos na plataforma que às vezes é criticada por remover fotos por mostrar algumas partes do corpo.

Sessão de fotos Emily Ratajkowski

Alguns instantâneos de Emily Ratajkowski acumulou mais de um milhão de curtidas em 24 horas. Sem legenda além do emoji de dois olhos e a menção à Morelli Brothers, prestigiosa conta fotográfica, a modelo aparece totalmente nua segurando o seio com as duas mãos.

A segunda mostra um close-up de Emily Ratajkowskia cara dela olhando pro lado e com a língua pra fora. Ele destaca seu cabelo e seu novo visual. Na terceira ela usa meias pretas de cintura alta, em posição idêntica à mesma foto.

a carreira dela

A londrina começou sua carreira no mundo da atuação com participações em ‘iCarly’ e ‘Garota Exemplar’. No entanto, seu reconhecimento mundial não veio até que ela apareceu no música vídeo ‘Blurred Lines’ de Robin Thicke.

Em 2013 foi eleita Mulher do Ano pela revista Esquire, e em 2014 foi eleita a mulher mais sexy do mundo. Desde outubro de 2022 ela mantém um relacionamento com o comediante Pete Davidson, ex de Kim Kardashian.