Emily Ratajkowski publica uma mensagem enigmática sobre o fim da ‘situação’ com Eric Andr

Jno dia dos namorados, a modelo e influencer Emily Ratajkowski ficou nua em algumas fotos com o comediante Eric Andrem que ele apareceu au naturel e apenas cobriu suas partes íntimas com um emoji, enquanto em um reflexo da imagem é possível ver Emily completamente nua de lado.

Tudo parecia indicar que a relação entre as duas estava a correr bem, mas esta sexta-feira Emily publicou um curto e misterioso vídeo no TikTok em que pergunta: “O que se deve fazer quando termina uma relação?”, enquanto surge deitada de topless.

Fãs interpretam isso como uma mensagem de término

Quando Ratajkowski adivinhou que a solução era “festejar”, uma narração do ator Shia LaBeouf, foi ouvido dizendo: “Não, não estou festejando.” E em poucos segundos apareceram na tela as palavras “mais um começa”, que a maioria dos fãs da modelo interpretam como um anúncio de que ela terminou seu relacionamento com Andr.

As reações foram rápidas e imediatamente os fãs perguntaram tudo, desde se ela havia terminado com Andr ou até se oferecido para que Emily iniciasse um novo relacionamento.

“Bem, isso foi rápido”, observou um fã, enquanto outro disse: “O Dia dos Namorados foi há alguns dias”.

Emily estava ligada ao comediante, aparentemente romanticamente, apenas em janeiro, alguns meses depois de pedir o divórcio de seu marido, Sebastian Bear-McClard.

Ratajkowski e Andr foram vistos em várias ocasiões, seja passeando por Mahnattan, em um jogo dos Knicks ou de férias nas Ilhas Cayman.

Antes de Andr, Emily namorou brevemente DJ Horace Rispo, Pete Davidson e artista Jack Greer.