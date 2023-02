Eminem indo contra Gizelle Bryant e Robyn Dixon sobre o nome do podcast “Reasonably Shady”

Robyn Dixon e Gizelle Bryant agora estão na lista de pessoas que já estiveram com o rapper Eminem.

O Real “Slim Shady” está tentando impedir As verdadeiras donas de casa de Potomac estrelas enquanto procuram registrar suas marcas “Razoavelmente obscuro” marca.

Eminem e sua tripulação estão lutando para parar gizelle e robyn de registrar suas marcas “Marca razoavelmente obscura“, de acordo com documentos judiciais adquiridos por Página Seis.

Razoavelmente Shady é apresentado por Robyn e Gizelle desde 2021. Vimos as mulheres do RHOP desenvolverem seu podcast em um lucrativo negócio paralelo e aumentarem sua visibilidade por meio de apresentações ao vivo. Robyn até aproveitou a oportunidade para justificar as duvidosas ações adúlteras de Juan Dixon.

Os bandidos de olhos verdes estão tentando registrar o nome de seu podcast como marca registrada à medida que ganha popularidade. No entanto, Eminem apresentou uma oposição, argumentando que se Robyn e Gizelle obtiverem sucesso em registrar seu podcast, isso “prejudicará” a reputação de sua marca.

Desde a década de 1990 e início dos anos 2000, o rapper Eminem, nome verdadeiro Marshall Matherstambém conhecido como “Slim Shady”, passou pelo apelido “Sombrio.“Ele há muito tem propriedade do “Sombrio” marca registrada para mercadorias.

Gizelle e Robyn, no entanto, estão tentando registrar os direitos autorais de “Reasonably Shady” para usá-lo como nome para brilho labial, garrafas de água, bonés, meias e outros produtos. Eminem acha que isso “criará confusão na mente dos consumidores” por qualquer motivo.

O podcast Reasonable Shady

A descrição oficial de Reasonably Shady é assim: “O podcast apresenta conversas sobre mulheres destemidas enquanto contam histórias de suas vidas emocionantes. Os tópicos incluem namoro, relacionamentos, casamento, empreendedores, maternidade, estilo, glamour, eventos atuais e muito mais.”

Gizelle e Robyn acham que é exagero pensar que os ouvintes irão associar este show e sua mercadoria com Eminem.

Com sua última disputa de marca com Eminem, os podcasters ainda não fizeram um anúncio oficial. Para ouvir a resposta deles, você provavelmente precisará se tornar um patrono na página do Patreon.

eles têm até 26 de março de 2023 para responder formalmente à oposição da marca registrada de Eminem.