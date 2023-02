Emma Heming, esposa de Bruce Willis: como eles se conheceram e quando se casaram

EUno ano passado, Bruce Willis‘ a vida tomou um rumo inesperado. O ator de 67 anos anunciou em 2022 que sofria de afasia e, portanto, estava se aposentando do mundo do cinema. Agora, a família acaba de revelar que ele foi diagnosticado com demência frontotemporal. Ao seu lado está sempre Emma Hemingcom quem mantém um relacionamento há mais de 10 anos.

Bruce Willis e sua agora esposa se conheceram em 2007 em uma academia e também coincidiram em alguns filmes. Dois anos depois, o casal se casou em Turks e Caicos, em um casamento em que Demi Moorea ex-mulher da estrela de ‘Die Hard’ e seu então marido Ashton Kutcherestava presente.

De uma modelo de sucesso aos seus primeiros passos no cinema

Emma Heming Willis nasceu em Malta e, quando seus pais se divorciaram quando ela era criança, ela se mudou para Londres. Lá, ela deu seus primeiros passos como modelo, ganhando até um ou dois concursos de beleza.

Mais tarde, ela se mudou para a Califórnia para dar uma nova vida à sua carreira profissional.

Durante as décadas seguintes, Bainha desfilou nas melhores passarelas do mundo, como Nova York, Paris e Milão. Além disso, trabalhou para grandes marcas como Victoria’s Secret, Channel, Valentino e Dior e foi capa de inúmeras revistas de moda até se interessar pela atuação.

Em 2007, enquanto estava na academia, conheceu Bruce Willis, já que ambos compartilhavam um personal trainer. O casal se conheceu e iniciou um romance que continuou ao longo do tempo. Ela já foi notícia pelo excelente relacionamento com Demi Moore e os filhos que ela teve com Bruce Willis.

Willis e Bainha tiveram duas filhas e ambas moram juntas atualmente, e ela se encarregou de comunicar a evolução da doença que Willis tem sofrido.