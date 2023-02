Emocionado, Ryan Spann reage ao cancelamento da luta principal do UFC Vegas 70 com Nikita Krylov

Ryan Spann ficou emocionado quando soube que sua luta principal contra Nikita Krylov foi cancelada.

Quando o card principal do evento UFC Vegas 70 de sábado começou, foi revelado que Krylov sofreu uma doença de origem alimentar, e a luta com Spann foi cancelada. Minutos depois, Spann fez um scrum na mídia reagindo à notícia.

“Sim, eu tenho um [word]: f *** ”, disse Spann aos repórteres (vídeo cortesia de MMA Mania). “eu estava fazendo xixi [when I found out]. Eu tive [the U.S. Anti-Doping Agency] comigo, meu treinador vem gritando por mim, e era ele, [UFC Chief Business Officer] Caçador [Campbell]e [UFC Matchmaker] Sean [Shelby] isso me deixou saber que eu não seria capaz de lutar.

Spann havia entrado na luta em uma sequência de duas lutas consecutivas e, com a divisão dos meio-pesados ​​em uma posição estranha, uma vitória no sábado poderia dar a ele uma luta número 1 no final do ano.

Agora, “Superman” terá que esperar para ver o que vem a seguir. Ao responder às perguntas, ele chorou ao falar sobre o quanto seu treinador e equipe no Fortis MMA o ajudaram a se preparar.

“Eu não diria que foi um acampamento perdido, porque não estávamos treinando para essa luta específica”, disse Spann. “Estávamos no acampamento campeão. O plano era voltar ao trabalho na segunda-feira de qualquer maneira, então acho que é isso que teremos que fazer.

“A decepção vem de eu não ser capaz de mostrar algumas das merdas que temos feito. Minha equipe investiu muito tempo em mim e eu queria poder retribuir com um belo desempenho.”

Spann também disse que teve a chance de falar com Krylov no UFC APEX para deixar claro que sua raiva sobre a situação era por não poder lutar – não em Krylov especificamente.

“Eu entrei para vê-lo e deixei-o saber disso – e eu estava xingando e reclamando muito – mas deixei-o saber que não tinha nada a ver com ele”, explicou Spann. “M*** acontece, é só… f***.

“Não sei [where I go from here], ainda estou tentando processar o que está acontecendo. Meu treinador, isso é o que ele faz de melhor, então vou deixar isso para ele.