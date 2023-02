eMotion Studios ABRE VAGAS presenciais e Home Office

O eMotion Studios, maior Startup Studio do Brasil, que, com inspiração, criatividade e estratégia, transforma ideias em startups de sucesso, está atrás de novos funcionários na cidade de Belo Horizonte e de forma remota. Assim, antes de falar mais sobre a empresa, conheça as vagas disponíveis:

Analista de Conteúdo Pleno – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Desenvolvedor(a) Front-end Pleno – Belo Horizonte – MG e Remoto – Pessoa jurídica;

Especialista em Controladoria & Investimentos – Belo Horizonte – MG e Remoto – Efetivo;

Estágio Comercial – Belo Horizonte – MG;

Estágio em Growth – Belo Horizonte – MG e Remoto – Estágio;

Estrategista de Marketing Digital – Belo Horizonte – MG e Remoto – Pessoa jurídica; e

Banco de Talentos – Belo Horizonte – MG – Banco de talentos;

Social Media – Belo Horizonte – MG e Remoto – Efetivo.

Mais sobre o eMotion Studios e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre o eMotion Studios, é válido ressaltar que estamos falando de uma empresa que constrói startups em paralelo e repetidamente, fornecendo não só infraestrutura para empreendedores e talentos, como também uma série de serviços e recursos compartilhados.

Ao unir a inteligência de mercado, a construção de negócios e o capital de risco, seu portfólio conta com uma vantagem única para lançar, acelerar e transformar ideias em Startups de sucesso!

Isto é, o eMotion disponibiliza pesquisas, análises, ferramentas e insights para ter boas ideias, inovar, planejar e partir para a ação. Testa e valida ideias, mercado e solução, com infraestrutura própria e recursos altamente qualificados para acelerar o negócio e ainda tem um fundo de fase inicial que apoia empreendedores e grandes ideias na viabilização do negócio em startup de sucesso.

