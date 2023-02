Empate completo dos oitavos-de-final da Liga Europa: Manchester United empata com o Real Betis

MO anchester United enfrentou o Real Betis nas oitavas de final da Liga Europa na sexta-feira, dando aos campeões de 2017 outro adversário espanhol após eliminar o Barcelona.

Homens Unidos receberá a partida de ida em Old Trafford, no dia 9 de março.

O último time ucraniano restante nas competições europeias desta temporada, o Shakhtar Donetsk, foi sorteado para enfrentar o Feyenoord. O Shakhtar receberá o jogo de ida na vizinha Polônia por causa da invasão militar russa na Ucrânia.

O Arsenal, líder da Premier League, defronta o Sporting de Lisboa, com a primeira mão a ser disputada em Portugal.

O Arsenal foi cabeça-de-chave no sorteio porque estava entre os oito vencedores dos grupos da Liga Europa, e essas equipes jogam a segunda mão em casa. As equipes não classificadas que sediaram a primeira mão passaram pela rodada do playoff, que envolveu os vice-campeões do grupo da Liga Europa e as equipes que ficaram em terceiro lugar em um grupo da Liga dos Campeões.

A Juventus fez dupla com o Freiburg e o Sevilla, hexacampeão, jogará em casa primeiro contra o Fenerbahce. O Union Berlin se reencontrará com o Union Saint-Gilloise, depois de também se enfrentarem duas vezes na fase de grupos.

A Roma, treinada por José Mourinho, enfrentará a Real Sociedad, enquanto o Bayer Leverkusen fez dupla com o Ferencvaros.

A final da Liga Europa será disputada em Budapeste, no dia 31 de maio, na Puskas Arena.