Empresário de Coruripe se destaca com programa de esportes nas redes sociais

O empresário Fábio Vieira vem ganhando espaço e elogios em Coruripe, após mostrar o esporte local através das redes sociais. Vieira Esportes, como é chamado o nome do programa, leva o sobrenome do empresário, que trabalha no ramo de PetShop.

O número de visualizações vem crescendo a cada dia. Categorias como o atletismo, o

Beach Tennis e o próprio futebol local tem ganhado valor e espaço com a página no Instagram. O empresário fala que esse era um sonho antigo e que está muito feliz com o destaque da página de esportes na cidade.

“Eu amo o esporte, isso facilita muito na hora de produzir o conteúdo. Nossos parceiros ajudam muito também no crescimento do nosso sucesso. Só tenho agradecer a Deus”, destaca Fábio Vieira.

com assessoria