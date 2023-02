Empréstimo Consignado do Auxílio Brasil: confira as novas regras e valores

Os beneficiários do Auxílio Brasil contam com o empréstimo consignado do programa desde o ano passado. A finalidade era possibilitar que as famílias pudessem obter um novo meio de contratação de crédito no mercado de maneira mais fácil.

No entanto, o empréstimo consignado do Auxílio Brasil sofreu uma grande negativa por parte de entidades do direito do consumidor, bem como de instituições financeiras que, em grande parte, se negaram a operar o crédito. Por esse motivo, o serviço passou por uma revisão neste ano, após a entrada do novo governo.

Novo empréstimo consignado do Auxílio Brasil

Após a entrada do novo governo, o empréstimo consignado do Auxílio Brasil passou por uma revisão. Dessa forma, o Ministério do Desenvolvimento Social, em acordo com a Caixa Econômica Federal, decidiu suspender a modalidade de crédito.

De acordo com a nova presidente da Caixa, Maria Rita Serrano, o principal motivo para que o empréstimo consignado do Auxílio Brasil fosse suspenso estava relacionado a taxa de juros, considerada desproporcional com a modalidade de crédito.

Portanto, no último dia 8 de fevereiro, o governo publicou uma regulamentação com as novas regras do empréstimo consignado do Auxílio Brasil. Dessa forma, todos os pedidos do crédito que se encontram dentro dessa modalidade já estão sendo analisados de acordo com as novas regras. A saber, as regras do empréstimo continuam praticamente as mesmas. Confira o que mudou:

Taxa de juros de, no máximo, 2,5% ao mês;

Número de parcelas – máximo de 6 (seis) cotas consecutivas;

Margem consignável de 5% do valor do benefício.

Calendário de pagamentos do Auxílio Brasil – Fevereiro

Os repasses desse mês ocorrerá entre os dias 13 a 28 de fevereiro. Confira as datas abaixo:

13 de fevereiro: pagamento para beneficiários com NIS final 1;

14 de fevereiro: pagamento para beneficiários com NIS final 2;

15 de fevereiro: pagamento para beneficiários com NIS final 3;

16 de fevereiro: pagamento para beneficiários com NIS final 4;

17 de fevereiro: pagamento para beneficiários com NIS final 5;

22 de fevereiro: pagamento para beneficiários com NIS final 6;

23 de fevereiro: pagamento para beneficiários com NIS final 7;

24 de fevereiro: pagamento para beneficiários com NIS final 8;

27 de fevereiro: pagamento para beneficiários com NIS final 9;

28 de fevereiro: pagamento para beneficiários com NIS final 0.

Como consultar o benefício?

Veja as opções para consultar o benefício a seguir:

Consulta no App CadÚnico

Acesse o App CadÚnico e faça login usando seu CPF; Selecione a opção “Consulta completa”; Confira se o cadastro está atualizado e com benefício ativo.

Consulta no App Bolsa Família

Acesse o App Bolsa Família ou App Auxílio Brasil e faça login usando seu CPF; Na primeira página o aplicativo vai mostrar se a família foi aprovada, fazendo o reconhecimento por meio do CPF.

Por telefone