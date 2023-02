Empréstimos federais x privados: qual é a diferença nas multas por atraso de pagamento?

AComo estudante ou mutuário, é importante entender as diferenças entre empréstimos federais e privados. Uma área onde estes tipos de empréstimos diferem está em suas multas por atraso de pagamento. Neste artigo, discutiremos o que são empréstimos federais e privados, como eles diferem e as penalidades para pagamentos atrasados.

empréstimos federais



Os empréstimos federais são emitidos pelo governo federal e incluem Empréstimos diretos subsidiados, empréstimos diretos não subsidiados, empréstimos diretos PLUSe Empréstimos Federais Perkins. Esses empréstimos têm várias vantagens em relação aos empréstimos privados, incluindo taxas de juros fixas, planos de pagamento com base na renda e opções de pagamento flexíveis.

Multas por atraso de pagamento para empréstimos federais

Se você tiver um empréstimo federal e perder um pagamento, normalmente terá um período de carência de 9 meses antes de o empréstimo entrar em inadimplência. Durante esse período, seu credor provavelmente entrará em contato com você para lembrá-lo sobre o pagamento perdido e oferecer opções para atualizar sua conta.

Se você não efetuar um pagamento durante esse período de carência, seu empréstimo será considerado inadimplente. Quando isso acontecer, todo o saldo do seu empréstimo vence imediatamente e você será responsável por pagar o valor total de volta.

Além da exigência de reembolso imediato, a inadimplência de um empréstimo federal pode ter várias consequências negativas, incluindo danos à sua pontuação de crédito, penhora de salário e até mesmo ação legal contra você.

Empréstimos Privados

Empréstimos privados, por outro lado, são emitidos por credores privados, como bancos, cooperativas de crédito e outras instituições financeiras. Esses empréstimos têm menos proteções do que os empréstimos federais, incluindo menos opções de planos de pagamento e limites de empréstimo mais baixos.

Multas por atraso de pagamento para empréstimos privados

As multas por atraso no pagamento de empréstimos privados podem variar muito, dependendo do credor e dos termos do seu contrato de empréstimo. Em geral, os credores privados irão cobrar uma taxa de atraso se você não fizer um pagamento no prazo. Essa taxa pode variar de um valor fixo, como $ 25a uma porcentagem de seu saldo pendente.

Além das taxas atrasadas, os credores privados também podem relatar seus pagamentos perdidos às agências de crédito, o que pode afetar negativamente sua pontuação de crédito. Se você continuar a faltar aos pagamentos, seu credor também pode tomar medidas legais contra você, incluindo penhora de salário e ações judiciais.

É importante observar que alguns credores privados podem oferecer opções de tolerância ou adiamento se você estiver com dificuldades para fazer pagamentos. Essas opções podem fornecer isenção temporária de pagamentos, mas também podem resultar em cobranças ou taxas de juros adicionais.