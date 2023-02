Encontre uma música de Humming (2023)

Os carretéis do Instagram são imensamente populares hoje em dia. Curiosamente, os artistas de bobinas têm uma especialidade em escolher músicas que são muito inéditas. Como resultado, quando você ouve aquela música emocionante, fica determinado a procurá-la e ouvir o que ela tem a oferecer. O que você faria em tal caso?

Nesse caso, você deve aprender como pesquisar uma música simplesmente cantarolando no Google. Consequentemente, o Google encontrará a música desejada com bastante precisão. Mas para que isso funcione, você precisa ler este guia. Então vamos começar.

Google Hum para pesquisar músicas: encontre uma música cantarolando

Hoje em dia, encontrar uma música cantarolando está circulando em massa. Se você não quer ficar de fora, leia este guia para entender como você pode hum para pesquisar no Google.

Método 1: Use a Pesquisa por voz do Google para encontrar uma música

Este é o método mais fácil, mas infelizmente não é o mais preciso. Isso ocorre porque, de acordo com nosso teste, a porcentagem de pesquisa foi muito baixa para a música que estávamos encontrando. Felizmente, o Google ainda conseguiu encontrar a música.

Se você tem uma voz e um tom de canto realmente bons, este é o método a seguir. Isso é realmente muito simples. Basta seguir estes passos para encontrar uma música de Humming:

Na tela inicial, toque no botão Mic na Widget de pesquisa do Google. Na nova janela que se abre, você verá o Pesquisar uma música botão na parte inferior. Toque nisso. Uma nova interface aparecerá, mostrando sinais de um equalizador. Agora vá para um ambiente tranquilo e comece a cantar a música que você está procurando.

Agora, o Google recomendará 10 músicas com base em porcentagens de como você canta. Isso é o que significa encontrar uma música cantarolando no Google.

Profissionais da pesquisa de músicas do Google

aplicativo embutido Fácil de usar. Acessível a partir da tela inicial. Gratuito para usar

Contras da pesquisa de música do Google

Os resultados dependem da qualidade do cantor. Pode mostrar músicas opostas. Desempenho inconsistente.

Método 2: Use o Shazam para encontrar músicas

Se o método acima não estiver ajudando você a encontrar aquela música assustadora, usar o Shazam é ​​a melhor opção. No entanto, o Shazam não permite que você cante a música. Em vez disso, você deve tocar a música na frente do microfone do seu telefone de outra fonte. Veja como você pode fazer isso:

Baixe o aplicativo Shazam na PlayStore ou na AppStore. Uma vez baixado, você pode ser solicitado a se inscrever. Sendo um produto da Apple, os resultados são sempre precisos e corretos. Toque em botão Shazam, reproduza a música em outro dispositivo, e trazê-lo para perto. Em 2 segundos, o Shazam identificará a música e informará seu nome. Você também pode reproduzir uma faixa de demonstração para confirmar que esta é CONFIRA.

O Shazam é ​​de longe o melhor aplicativo de reconhecimento de música de todos os tempos. Se você se sentir animado com uma música que precisa encontrar, o Shazam é ​​o caminho a seguir.

Prós do Shazam

Muito consistente. O plano Freemium oferece grande funcionalidade. Correspondência precisa. Reproduz o conteúdo de demonstração para mostrar que você encontrou a música correta.

Contras do Shazam

O plano gratuito permite pesquisar apenas 3 músicas por dia. Para saber o nome da música, você precisa encontrar um vídeo tocando essa música. Não funciona com zumbido.

Método 3: Use o SoundHound

Para que o Shazam funcione perfeitamente, você terá que encontrar novamente aquela música no Instagram ou nos shorts do YouTube. Mas, por algum motivo, você não consegue encontrar os rolos com essa música. Nesse caso, sua melhor aposta é usar o SoundHound. Siga estas etapas para usar o SoundHound:

Baixe o aplicativo SoundHound na PlayStore ou na AppStore. Semelhante ao Shazam, pressione o botão Microfone botão, e a interface de identificação será aberta. Comece a cantarolar a música aproximando seu rosto do microfone.

Ele também exibirá de 3 a 4 músicas com base no seu talento para cantar, embora nenhuma porcentagem mostre a probabilidade de correspondência. Mas a identificação da música é bastante precisa devido ao seu algoritmo de correspondência acústica.

Profissionais do SoundHound

Correspondência precisa. Mostra 3-4 resultados. A identificação pode ser feita sem nem dizer a letra.

Contras do SoundHound

Não tem uma grande base de músicas. Funciona apenas com músicas em inglês.

Como funciona o recurso Hum para pesquisar no Google?

Hum to Search on Google é um algoritmo de aprendizado de máquina que corresponde às músicas que você canta. Embora não seja muito preciso, os resultados não são devastadores. Ele poderá encontrar a música desejada se você cantar melhor do que costuma fazer. No entanto, você terá que falar a letra com o Google Hum para pesquisar, em vez de apenas cantarolar o tom.

No momento em que escrevo, o banco de dados do Google consiste em mais de 800.000 músicas em diferentes idiomas. Isso o torna ótimo porque outros aplicativos, como o SoundHound, são limitados apenas a músicas em inglês.

Por outro lado, o Shazam tem excelentes recursos que estão no mesmo nível do Google, mas não funciona com zumbido. Em vez disso, você deve trazer a música de origem para o microfone para que funcione com eficiência. No geral, você pode usar a pesquisa do Google e reproduzir todas as músicas que ele busca nos resultados para encontrar qual você está procurando.

O recurso Hum The Song funciona no iPhone?

Sim, o zumbido para pesquisar um recurso de música do Google funciona perfeitamente no iPhone. Você precisa se certificar de que tem o aplicativo do Google instalado. Depois de ter o aplicativo, você pode seguir as etapas acima para encontrar a música desejada.

Preciso cantar a música?

Sim, se você quiser usar o Google, terá que cantar a música corretamente. Por outro lado, se você usa SoundHouns, basta cantar o tom. No entanto, neste momento, é capaz de encontrar apenas músicas em inglês.

Conclusão

Bem, isso é tudo que temos aqui sobre como você pode encontrar uma música cantarolando no Google. Esperamos que este guia tenha ajudado você; agora você sabe como encontrar qualquer música viral por meio desse método. Também discutimos outras maneiras pelas quais você pode conseguir isso. Se você ainda tiver alguma dúvida ou pergunta, não hesite em nos contatar.

