Enem 2022: confira o passo a passo para visualizar as notas

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), é um dos principais meios de acesso à universidade públicas e privadas de todo o país. A prova é aplicada anualmente, no final o segundo semestre. Ela é formada por quatro provas de múltipla escolha nas áreas de matemática, linguagens, ciências humanas e ciências biológicas, além da redação.

E a boa notícia é que os resultados da edição 2022 já estão disponíveis. À princípio, conforme calendário divulgado, só seria possível visualizar o desempenho na prova a partir da próxima segunda-feira, dia 13 de fevereiro.

No entanto, o Instituto Nacional de Pesquisas e Estudos Educacionais Anísio Teixeira (Inep) anunciou na última quarta-feira (08), que a divulgação dos resultados seria antecipada para quinta-feira (09). O anúncio foi feito pelo ministro da Educação, Camilo Santana, no evento que marcou o lançamento dos dados do Censo Escolar da Educação Básica.

A nota da redação do Enem pode chegar a 1000 pontos. De acordo com o instituto, alguns critérios podem levar o estudante a obter nota zero. São eles:

fuga ao tema;

extensão total de até sete linhas;

trecho deliberadamente desconectado do tema proposto;

não obediência à estrutura dissertativo-argumentativa;

desrespeito à seriedade do exame.

Passo a passo para visualizar as notas

Para ter acesso as notas, é necessário acessar a Página do Participante com o login da plataforma gov.br. Caso o estudante não lembre a senha, o portal dispõe da opção de recuperá-la. Basta digitar o CPF e selecionar a opção “Avançar”. Em seguida clique em “Esqueci minha senha”, escolha uma das alternativas de recuperação, preencha os dados solicitados e gere uma nova senha.

Como usar a nota do Enem

Atualmente, instituições públicas e privadas espalhadas por todo o país utilizam as notas do Enem como um dos critérios para selecionar seus estudantes.

Desta forma, uma das possibilidades que o estudante tem é utilizar a nota do Enem no Sistema Único de Seleção (SISU). O SISU oferece vagas em universidades públicas.

As inscrições do programa acontecem entre os dias 16 e 24 de fevereiro. Os resultados serão divulgados a partir do dia 28 de fevereiro.

Outra opção é utilizar a nota do Enem para concorrer a uma vaga através do Programa de Financiamento Estudantil (FIES). As inscrições poderão ser feitas entre os dias 7 e 10 de março. O resultado está previsto para sair no dia 14 do mesmo mês.

Por fim, o estudante pode ainda usar a nota para concorrer a uma bolsa integral ou parcial através do Programa Universidade Para Todos (Prouni).

As inscrições do Prouni poderão ser feitas pela internet entre 28 de fevereiro e 3 de março. O programa dispõe de duas chamadas. A primeira nos dias 7 a 16 de março e, a segunda, entre os dias 21 a 30 de março.