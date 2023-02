ENEM 2023: quais assuntos estudar para a prova de Linguagens

As datas de aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 já foram definidas e divulgadas pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira). A aplicação das provas do Enem 2023 acontecerá nos dias 5 e 12 de novembro, dois domingos consecutivos, como é feito tradicionalmente.

Com as datas do exame já estabelecidas, os estudantes que desejam participar da edição deste ano já podem organizar o cronograma de estudos para se preparar durante todo o ano, até o mês de novembro, para as provas.

Uma das áreas que compõe as provas do Enem é a de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. Em alguns processos seletivos de ingresso no ensino superior, a nota nessa prova objetiva tem um peso relevante para a classificação. Por isso, apresentamos a seguir quais são os principias assuntos que mais caem nessa prova.

Quais assuntos estudar?

A prova de Linguagens do Enem abarca conhecimentos de Língua Portuguesa, Língua Estrangeira, Literatura e ainda explora bastante a interpretação de texto. Além disso, a área engloba a temida redação do Enem.

Portanto, ao estudar para essa prova, o estudante deve organizar as subáreas que ela abarca, considerando os assuntos mais recorrentes em cada uma delas. Caso o estudante disponha de um bom tempo para se dedicar aos estudos, valerá a pena consultar os programas das edições anteriores que apresentam todos os assuntos que poderão ser cobrados.

No entanto, caso você não disponha de muito tempo deverá focar nos seguintes tópicos sobre a Língua Portuguesa e Literatura: formação das palavras; variação linguística; semântica; pontuação; classe de palavras; intertextualidade; gêneros e tipos textuais, escolas literárias e Modernismo no Brasil.

Já para as questões de Língua Estrangeira, que podem ser sobre inglês ou espanhol, a depender da escola do estudante, o ideal é estudar vocabulário e leitura e compreensão de texto. A prova não costuma apresentar questões sobre aspectos formais da língua em questão. O formato do enunciado geralmente apresenta um texto naquele idioma e exige que o estudante o compreenda e interprete.

Por fim, para dar conta das questões de Interpretação de Texto, é necessário estudar os seguintes aspectos: tipos de texto; funções da linguagem; coesão e coerência; figuras de linguagem e semântica.

Mantendo o foco nesses tópicos citados será possível se preparar bem para a prova de Linguagens. No entanto, é preciso também treinar a redação e todos os conhecimentos de Língua Portuguesa serão de grande ajuda para a escrita do texto.

Gostou do texto? Deixe aqui o seu comentário!

Leia também Citação direta e indireta: confira como citar de acordo com as regras da ABNT; saiba mais.