Enem: confira a lista dos cursos mais concorridos para o Sisu

A inscrição para o processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) começa nesta quinta-feira (16/02) e vai até o dia 24 de fevereiro. Todavia, o resultado deve sair no dia 28 de fevereiro. Este ano estão disponíveis milhares de vagas para os mais diversos cursos de ensino superior.

Vale ressaltar que o Sisu é o meio de ingresso em uma universidade pública mais utilizado pelos estudantes, em todo o país. Quem fez o Enem e obteve uma boa nota deve buscar maiores informações para que possa concorrer a uma vaga do Sisu. Ele pode escolher o curso, e uma instituição de ensino de sua preferência.

Para concorrer a uma vaga para o Sisu, é preciso observar a nota de corte obtida no Enem, de modo a conquistar uma vaga no curso indicado. Quanto maior for o número de concorrentes, maior deve ser a nota. O estudante também deve obter informações acerca das reservas de vagas e das cotas.

A Gama pré-vestibular fez um estudo no qual buscou informações sobre os cursos mais disputados de estudantes que fizeram o Enem 2022 e se candidataram ao Sisu. Ele considera todas as formas de ingresso. Dessa maneira, é possível para o estudante ter certeza de que sua nota possibilita a entrada na universidade.

Cursos mais concorridos do Sisu

A princípio, segundo o levantamento da Gama pré-vestibular, os cursos com a maior concorrência para estudantes que desejam participar do Sisu este ano, são os relativos à área de saúde, como medicina, biomedicina e enfermagem. Podemos destacar também os cursos de medicina veterinária, agronomia e direito.

Ademais, o estudo aponta que o curso de medicina da Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR) possui uma nota de corte de 793,90, levando em consideração a Lei de cotas. Em relação ao número de concorrentes para o Sisu, são 243,8 estudantes por vagas. Ao todo são apenas cinco vagas disponíveis.

Um dos cursos mais concorridos para o Sisu este ano é o de Biomedicina, da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Ele possui uma nota de corte de 778,40 e uma concorrência de 248,33 por estudante. Ao todo, a instituição de ensino superior oferece apenas três vagas a todos os alunos.

O curso de direito possui ampla concorrência. A Universidade de Londrina (UEL) possui uma nota de corte de 776,6 e oferece uma vaga para os candidatos. O curso de medicina veterinária no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM) tem nota de corte de 715,50 e considera a Lei de cotas.

Notas de corte

Ao observar a nota de corte e o número de vagas oferecidas, percebe-se que a grande concorrência de determinados cursos se deve a um conflito que envolve a quantidade de vagas disponíveis para cada formação em específico. Além disso, há a escolha dos estudantes em atuar em uma determinada área.

Em síntese, é preciso observar que existem alguns cursos com mais de 200 candidatos por vaga. Entretanto, da mesma forma, em 2022, mais de 9 mil cursos dispostos no Sisu não tiveram o número de estudantes inscritos suficientes para preencher todas as vagas oferecidas pelas instituições de ensino superior.

Como se candidatar ao Sisu

Os estudantes de todo o país que fizeram o Enem 2022 e não zeraram a prova de redação podem se candidatar para o Sisu. Neste ano, as inscrições devem ser feitas entre os dias 16 e 24 de fevereiro. Aliás, o ideal é que o estudante não deixe para a última hora, para não perder a oportunidade.

Desse modo, para se inscrever o candidato precisa entrar no site do Sisu, utilizando o login de sua conta no portal.gov.br. Ele deve inserir seu CPF e a senha que criou para o seu cadastro para o Enem. Em seguida, ele precisa escolher até duas opções de cursos, na mesma instituição de ensino ou em universidades diferentes.

Em suma, o estudante pode pesquisar as vagas oferecidas de acordo com o município, instituição de ensino, ou curso. Para participar do Sisu, o candidato deve escolher as vagas de acordo com a ampla concorrência, pela Lei de cotas, ou pelas políticas afirmativas das instituições de ensino superior.