ENEM e vestibulares: a Conferência de Berlim

A Conferência de Berlim: resumo de história completo

O termo “Conferência de Berlim” é usado para definir uma reunião que aconteceu no final do século XIX e foi responsável plea consolidação do neocolonialismo.

O assunto é abordado com muita frequência por questões de história geral e geografia, principalmente nos vestibulares e no ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

Dessa forma, para te ajudar, o artigo de hoje trouxe um resumo completo sobre a Conferência de Berlim. Vamos conferir!

O que foi a Conferência de Berlim?

A Conferência de Berlim aconteceu entre novembro de 1884 e fevereiro de 1885 e foi responsável por dividir os territórios da África entre as potências europeias do período. Ela foi a responsável por consolidar o neocolonialismo.

A Conferência de Berlim: contexto

Na segunda metade do século XIX, a Segunda Revolução Industrial aconteceu o continente europeu, com um destaque para a Inglaterra. Assim, os desenvolvimentos nos setores tecnológicos e industriais e a Segunda Revolução form responsáveis por um crescimento na produção de energia, de manufaturas, de produtos têxteis e de meios de transporte nas potências europeias.

Contudo, a produção em larga escala de novos produtos exigia uma quantidade maior de matéria-prima, que não estava disponível na Europa. Os europeus precisavam também de um maior mercado consumidor para comprar os seus produtos.

Dessa forma, com a maioria das colônias no Novo Mundo já independentes, os europeus encontraram uma nova solução para: a colonização da África, rica em matéria-prima e com uma grande população que poderia ser utilizada tanto como mão-de-obra como quanto mercado consumidor.

Conferência de Berlim: características

A Conferência de Berlim foi proposta pelo chanceler alemão Otto Von Bismarck com o objetivo de reunir as potências europeias da época para decidir como a colonização dos territórios do continente africano iria acontecer.

Participaram da reunião: Rússia, Inglaterra, Dinamarca, Portugal, Espanha, França, Bélgica, Holanda, Itália, Alemanha, Suécia, Noruega, Império Austro-Húngaro e Império Turco-Otomano.

Conferência de Berlim: consequências do evento

A Conferência de Berlim dividiu as regiões do continente africano entre as potências europeias. Os povos nativos tentaram resistir à dominação europeia mas não conseguiram, uma vez que o poder militar dos europeus era superior.

Com o final da reunião, os territórios ficaram divididos da seguinte forma:

Inglaterra: ficou com colônias em todo o continente, desde o norte, com o Egito até o sul, com a África do Sul

França: ocupou o norte da África, a costa ocidental e as ilha do Oceano Índico

Portugal: ficou com Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Guiné, Angola e Moçambique

Espanha: colônias no norte do continente e em sua costa ocidental

Alemanha: ficou com Camarões, Namíbia e Tanzânia

Itália: conquistou a Somália e a Eriteia

Bélgica: colonizou o Congo e Ruanda.