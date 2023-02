ENEM e vestibulares: o Período Pombalino

História para ENEM e vestibulares: resumo sobre o Período Pombalino

O termo “Período Pombalino” é usado para definir um importante período de desenvolvimento das economias brasileiras e portuguesas.

O assunto é extremamente abordado por questões de história do Brasil e de história geral, principalmente dentro dos vestibulares e do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

Assim, para te ajudar, o artigo de hoje trouxe um resumo completo sobre o Período Pombalino. Vamos conferir!

O que foi o Período Pombalino?

O termo “Período Pombalino” é usado para definir o período em que Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal, ocupou o cargo de primeiro-ministro em Portugal. Essa fase da história aconteceu entre os anos de 1750 e 1777.

Período Pombalino: contexto

Na metade do século XVIII, Portugal enfrentava uma grave crise econômica, uma vez que a colônia brasileira não era mais capaz de exportar o principal produto da economia da época, o ouro, da mesma forma que havia feito em décadas anteriores.

Nesse contexto, o Marquês de Pombal decidiu adotar diretrizes administrativas que deveriam resolver tanto os problemas econômicos de Portugal como aqueles do Brasil.

Período Pombalino: principais aspectos

As medidas de Pombal tinham o objetivo de explorar cada vez mais as riquezas do Brasil para tornar Portugal uma potência europeia.

Visando otimizar a exploração das riquezas na colônia, Pombal criou a Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão e a Companhia Geral de Pernambuco e Paraíba.

Pombal também aumentou a fiscalização da cobrança impostos nos locais de extração de ouro. Ele criou, por exemplo, a “derrama”, método pelo qual a casa de quem não pagasse os impostos sobre o ouro seria saqueada pelas topas do governo.

Com o objetivo de desenvolver o país, Pombal criou escolas que não possuíam administração religiosa, ao contrário de todas as instituições escolares dos anos anteriores ao Período Pombalino, que eram controladas pelos jesuítas.

Por fim, Pombal também decretou a transferência da capital do Brasil de Salvador para o Rio de Janeiro.