Enquanto o carnaval acaba, Nubank surpreende e libera R$200 e R$50 para os clientes

O Nubank é um dos maiores bancos digitais do país. O principal objetivo da fintech é simplificar o cotidiano financeiro de cada cliente com transparência e segurança, disponibilizando diversos serviços vantajosos.

Ainda, com a finalidade de proporcionar novas experiências aos clientes, a fintech passou a oferecer R$200 para utilização do cartão no contactless (por aproximação) e também pelo menos R$50 de crédito para quem acabou de se tornar cliente.

“Desconstruímos complexidade, burocracias e aquele jeito antigo de lidar com dinheiro. Ousamos ser diferentes para você ser o protagonista da sua própria vida”, diz a fintech.

Inicialmente, o Nubank oferece um limite para pagamentos sem senha, no valor de até R$ 200. Todavia, é válido salientar que o limite do cartão pode ser reajustado pelo cliente através do próprio aplicativo do banco.

Como mencionado, a fintech também libera o valor inicial de R$ 50 de crédito através do seu aplicativo. Caso você ainda não saiba, o banco dispõe de um cartão de crédito, que além de possuir diversos benefícios, não tem anuidade.

Nubank libera R$200 para pagamentos

A liberação do novo recurso de pagamentos por aproximação no valor de até R$200 ocorre automaticamente, logo após a primeira aquisição com o cartão, quando é inserido na maquininha. Após a liberação, o cliente poderá usar a função quando quiser.

De acordo com a fintech, as compras feitas por meio de aproximação são criptografadas com o objetivo de garantir a segurança da transação, uma vez que o uso de senha passa a ser obrigatório para pagamento superior a R$ 200.

O cliente que não quiser utilizar a nova funcionalidade na hora de realizar as suas compras com contactless, aproximação, será necessário seguir os três passos:

Acesse o aplicativo Nubank e clique na seta abaixo do seu nome; Escolha a opção “Configurar cartão”; Desative “Compras por aproximação”

Limite inicial de R$50 no cartão Nubank

Recentemente, o Nubank confirmou a liberação do valor inicial de R$ 50 de crédito por meio do seu aplicativo. A saber, o banco dispõe de um cartão de crédito, que além de possuir diversos benefícios, não tem anuidade.

No entanto, sua aprovação passará por uma análise com base em diversos critérios e, em muitas vezes quando liberado, o limite não agrada os clientes.

Atualmente, quando a empresa libera o seu cartão de crédito para quem não tem renda alta, o limite inicial costuma ser no valor de R$ 50.

Além disso, devemos ressaltar que os clientes com scores de crédito menores costumam ter o limite de crédito negado. Frequentemente, clientes endividados, com atrasos em pagamentos ou score baixo não conseguem ter acesso a tantos benefícios financeiros.

Todavia, com o intuito de ajudar os seus clientes, o banco digital oferece um limite de R$ 50, como uma maneira de analisar as condições do cliente, e assim, no futuro, conceder o aumento do limite de crédito.