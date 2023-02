Enquanto o mundo assiste ao fim de semana All-Star da NBA, Utah luta para mudar a imagem

EUna década de 1990, Dallas Mavericks armador Derek Harper notoriamente derrubou uma oferta para ser negociado para o Jazzbrincando com a ESPN: “Você vai morar em Utah.”

Duas décadas depois, membros da Golden State Warriors o esquadrão zombou de Salt Lake como uma cidade sem vida noturna que poderia “embalar seu sono”.

E há dois meses, a ex-estrela do Jazz Donovan Mitchellrefletindo sobre seu tempo em Utah, disse que era “exaustivo” ser um homem negro em um estado profundamente religioso e predominantemente branco.

Como o holofote se volta para Salt Lake City e Utah durante este fim de semana NBA All-Star Gamelíderes empresariais e políticos estão tentando acabar com noções de longa data – nos círculos de basquete e em outros lugares – do estado como um lugar peculiar, chato e homogêneo que fica para trás em questões LGBTQ e relacionadas à raça.

Seu esforço para mostrar a cidade e o estado como cada vez mais diversos e vibrantes foi complicado pelo legado duradouro de Utah como um reduto religioso conservador, juntamente com os recentes desenvolvimentos políticos na interseção de raça, gênero e esportes.

Há apenas um ano, uma proibição estadual implementada para crianças transgênero praticarem esportes femininos levantou preocupações de que os organizadores de alguns eventos como o jogo das estrelas pensaria duas vezes antes de vir para Utah.

Ainda assim, os líderes políticos veem os esforços para fazer negócios e turistas se sentirem bem-vindos como a chave para o crescimento contínuo de Utah e a capacidade de atrair feiras lucrativas e o Olimpíadas de Invernoque provavelmente concorrerá para sediar novamente em 2034.

“O que acontece com essas esquisitices que as pessoas pensam é que elas são rapidamente dissipadas quando as pessoas realmente vêm para Utah”, disse Governador Spencer Coxum republicano e ávido fã de jazz.

No centro da cidade, uma loja pop-up de bebidas foi erguida para atender os torcedores neste fim de semana entre A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias‘ templo principal e arena do Jazz. O proprietário da equipe, Ryan Smith, está contando a todos que quiserem ouvir sobre o robusto setor de tecnologia do estado e o pensamento progressivo. E a NBA está anunciando pesadamente uma performance pré-jogo com Post Malone, uma estrela do rap de Utah com rosto fortemente tatuado, popular entre os residentes.

Salt Lake City há muito tempo é mais liberal e religiosamente diverso do que o resto de Utah, uma ilha azul em um mar vermelho. A maioria dos membros do atual conselho municipal de esquerda se identifica como LGBTQ e são pessoas de cor.

Nas três décadas desde 1993, a última vez que o All-Star Game foi aqui, a população se diversificou e quase dobrou, transformando-a em uma próspera metrópole completa com a política e os problemas que afligem muitas cidades de médio porte, incluindo poluição, falta de moradia e falta de moradia. .

Um horizonte repleto de apartamentos, prédios de escritórios e dois shoppings no centro surgiu entre a Praça do Templo e as montanhas próximas. As Olimpíadas de 2002 trouxeram um influxo de financiamento que ajudou a construir um sistema de metrô leve que muitos visitantes usarão durante as festividades do All-Star.

Prefeita Erin Mendenhall disse que A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e a contracultura que surgiu em resposta e continua a prosperar contribuem para o tecido social da cidade.

“Podemos ainda ser peculiares, mas agora somos uma minoria mórmon”, disse ela.

A extensa influência da fé conhecida amplamente como a igreja mórmon ainda será aparente, mas as mudanças em sua cultura e o afluxo de milhares de residentes seculares podem complicar a forma como os esperados 150.000 visitantes All-Star percebem Salt Lake City, disse Patrick Mason, um professor de estudos religiosos na Universidade Estadual de Utah.

“Qualquer um que visite – especialmente pela primeira vez – ficará imediatamente impressionado com o Templo de Salt Lake e as propriedades da igreja bem no centro, muito perto da arena. Este é, como muitos dizem, ‘o Vaticano do mormonismo'”, disse ele.

Membros de alto perfil da igreja também demonstram como a imagem que a fé projeta permaneceu distinta, ao mesmo tempo em que se tornou mais assimilada pelo mainstream, disse ele.

“Isso realmente se reflete na geração mais jovem de empresários e políticos”, acrescentou Mason. “Pessoas como Cox e Smith são santos dos últimos dias que estão comprometidos com sua fé, mas também são pessoas inteligentes que cresceram com a internet, conectadas a uma cultura global.”

Hospedagem Fim de semana All-Star é uma grande oportunidade em particular para Smith, que comprou o Jazz em 2020 depois de vender a empresa provedora de software de pesquisa que ele fundou, a Qualtrics, por US$ 8 bilhões.

“Esta é apenas uma chance de realmente ter um momento juntos. As pessoas definitivamente sabem que há algo aqui”, disse Smith. “É absolutamente único em todos os aspectos positivos. Acho que a única coisa bonita sobre Utah é que as pessoas continuam me dizendo do ponto de vista do bem-estar: ‘Utah é onde estou no meu melhor.’ “

Desde que Smith participou do All-Star Weekend de 1993 como membro do programa de basquete juvenil do Jazz, a NBA cultivou a reputação de abraçar a política progressista e a justiça social em maior extensão do que a maioria das outras ligas esportivas profissionais.

A proibição de atletas transexuais em esportes femininos não acabou custando Utah o Jogo das Estrelas. Mas alguns temem que os esforços de marketing possam enfrentar desafios à medida que o estado dobra suas posições socialmente conservadoras em questões de raça, gênero e esportes. No mês passado, os legisladores proibiram os cuidados de afirmação de gênero para jovens transgêneros, uma política que está sendo considerada pelos legisladores em vários estados do país.

Utah tem uma das maiores populações brancas de qualquer estado, com 78% de seus 3,3 milhões de residentes, e menos de 2% são negros. Acredita-se que essa falta de diversidade racial prejudicou os esforços do Jazz para atrair agentes livres e reter jogadores.

Mitchell, depois de ser negociado com os Cavaliers na última offseason, disse que precisou de muita energia para enfrentar uma série de experiências altamente públicas relacionadas à corrida e a reação que recebeu em resposta. Eles incluíram incidentes de bullying contra alunos negros em escolas de Utah que ele chamou de “desmoralizantes”; uma briga entre ele e o presidente do Senado estadual sobre novas restrições sobre como raça e história poderiam ser ensinadas; e a vez em que Mitchell disse que foi parado e “recebeu uma atitude do policial” até que o policial viu a identidade de Mitchell e percebeu que ele era o Jazz jogador.

“Não é segredo que há muitas coisas com as quais lidei estando em Utah, Fora do chão. … Eu assumi muito porque senti que poderia fazer isso. Mas, em algum momento, tornou-se muito difícil lidar com isso”, disse ele à publicação da ESPN Andscape em dezembro.

Alguns veem o fim de semana do All-Star como um meio de elevar as iniciativas de justiça social e mudar a imagem de Salt Lake City por meio da exibição de bolsões de diversidade frequentemente negligenciados. Sheena Meade, CEO da Clean Slate Initiative, ajudou a organizar uma clínica de expurgo com o braço de justiça social da NBA antes do jogo, um ano depois que Cox assinou uma legislação para eliminar condenações de baixo nível dos registros criminais das pessoas. Ela disse que a presença da NBA em lugares, independentemente da política local predominante, teve impactos tangíveis.

“Eles estão fazendo mais do que falar da boca para fora. Eles estão organizando uma série de eventos”, disse Meade. “O que significa para o All-Star Game chegar a um estado como Utah é que traz uma imersão de cultura e diversidade e levanta o que está acontecendo em algumas questões sociais.”