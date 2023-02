Entrada Gratuita com Cartão EBT 2023: Quais descontos você pode obter com seu cartão EBT?

Bfazendo parte do Estados UnidosA reforma do bem-estar federal de 1996 denominada Lei de Reconciliação do Trabalho de Responsabilidade Pessoal, a Transferência Eletrônica de Benefícios (EBT) foi criada depois que os cupons de vale-refeição provaram ser muito caros para fabricar, distribuir e destruir.

Assim, o governo dos Estados Unidos decidiu mudar para um sistema eletrônico em sua tentativa de reduzir a fraude, com todos os estados implementando o novo esquema no ano passado.

O EBT é o método de distribuição de benefícios que permite aos beneficiários de CalFresh, CalWORKs e outros programas acessar seus benefícios em dinheiro e alimentação usando um cartão que funciona de forma semelhante a um cartão de débito.

Os portadores de cartão também podem usar seus cartões EBT para fazer compras online no Safeway, Amazon, Walmart e outros lugares.

Quais descontos você pode obter com seu cartão EBT?

O Departamento de Serviços Sociais da Califórnia (CDSS), que administra o EBT na Califórnia, recebe assistência técnica do Office of System Integration (OSI). Os pedidos de benefícios são avaliados por cada município.

Uma vez estabelecida a elegibilidade, o município encaminha os dados para o fornecedor EBT do estado, que os processa antes de distribuí-los às contas EBT dos destinatários.

“O Programa CalFresh, anteriormente conhecido como Food Stamps e federalmente conhecido como Programa de Assistência Nutricional Suplementar ou SNAP, pode aumentar seu orçamento alimentar para colocar alimentos saudáveis ​​e nutritivos na mesa”, diz o site do California Office EBT Project.

“O programa emite benefícios eletrônicos mensais que podem ser usados ​​para comprar a maioria dos alimentos em muitos mercados, lojas de alimentos e mercados de agricultores.”

Os titulares de cartões EBT são elegíveis para entrada gratuita ou com desconto em mais de 1.000 museus em todo o país por meio de um esquema chamado Museums of All. Para ter acesso gratuito ou com desconto, basta apresentar seu cartão EBT e um documento de identidade com foto.

Para saber que museus perto de si estão a participar nesta iniciativa, basta visitar o site oficial dos Museus para Todos e consultar o seu motor de busca.