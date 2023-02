A entrevista de emprego deve ser conceituada pelo candidato como uma forma objetiva de direcionamento de sua postura, para que o alcance o seu potencial profissional dentro do mercado de trabalho atual.

Entrevista de emprego: adote um novo conceito para direcionar a sua postura

Ao receber o convite para uma entrevista de emprego, o candidato deve ter clareza sobre quais são seus pontos fortes, para que possa destacá-los, bem como sobre quais são seus pontos fracos para que possa contorná-los.

A entrevista de emprego é uma oportunidade de apresentação relevante para o futuro profissional do candidato. Já que a empresa precisa conhecer melhor os principais pontos do seu currículo para dar segmento ao processo seletivo.

Faça uma apresentação objetiva

Por isso, quando o candidato não se coloca positivamente no processo seletivo, ele fica aquém de todo o seu potencial, já que a empresa não consegue conhecê-lo adequadamente; o que pode acarretar em uma falta de comunicação que prejudica ambas as partes. Uma vez que a não contratação de uma pessoa que possui um perfil adequado, pode ser um gargalo no processo de recrutamento e seleção.

Exemplifique situações resolutivas

Por isso, é importante que aproveite essa oportunidade para levar situações vivenciadas em seus empregos anteriores de modo orgânico, destacando a sua capacidade de gerir pessoas; lidar com processos; construir o relacionamento com o cliente; controlar agendas; direcionar treinamentos; atender o cliente; acompanhar campanhas de marketing digital etc.

Contorne seus pontos fracos

Além disso, o candidato também deve contornar seus pontos fracos de maneira orgânica. Sendo assim, ao apresentar uma situação que pode ser vista como um defeito, apresente a solução de maneira natural. Por exemplo, é possível falar que possui dificuldades para falar em público, ao passo que é relevante destacar que pretende realizar um curso de teatro.

Adote uma postura assertiva

O comportamento do candidato é um ponto muito importante dentro dessa dinâmica, já que a sua postura corrobora a sua narrativa. Sendo assim, não cruze braços e pernas; trabalhe a sua respiração; mantenha contato visual com a gestão do processo de recrutamento e seleção.

É importante para o candidato que controle o seu tom de voz e seja assertivo nas suas respostas. Além disso, não interrompa o profissional que conduz o processo seletivo, ao se lembrar de algum fato que não foi respondido anteriormente. Dessa forma, poderá se colocar de maneira positiva no processo e realizar uma apresentação pertinente aos seus objetivos de carreira.