Ao receber o convite para uma entrevista de emprego, é importante que o candidato objetive direcionar o seu comportamento de maneira assertiva, bem como a sua trajetória profissional, considerando os seus pontos fortes e seus pontos fracos.

Entrevista de emprego: destaque a sua trajetória profissional

A entrevista de emprego é uma oportunidade para o candidato elevar suas chances de sucesso de maneira positiva, considerando a análise inicial do seu perfil através do seu currículo.

Por isso, quando o candidato conceitua a entrevista de emprego como uma espécie de julgamento, ele pode ficar aquém do seu potencial no mercado, já que esse conceito errôneo pode fazer com que adote uma postura de autossabotagem profissional.

Levar para a entrevista de emprego situações concretas é importante para o seu direcionamento dentro do processo seletivo, já que assim poderá falar sobre seus pontos fortes de maneira objetiva.

Destaque seus pontos fortes

Destaque sua capacidade de lidar com metas e gestão de processos, pessoas e projetos. Além disso, pode ser viável falar sobre a sua facilidade para negociar; poder de persuasão em vendas; controles internos; elaboração de treinamentos; condução de reuniões; construção da relação da empresa com o cliente; dentre outros aspectos relevantes para o direcionamento do seu perfil profissional.

Seja resolutivo

Ao apresentar uma situação que requer melhoria, seja resolutivo de forma sucinta. Por exemplo, é possível destacar que possui dificuldades para falar em público, ao passo que é relevante informar que pretende realizar um curso de teatro para expandir a sua capacidade de comunicação.

Direcione o seu comportamento

O seu comportamento é um ponto muito importante que deve corroborar a sua narrativa. Sendo assim, é viável que não cruze os braços; controle o tom da sua voz; fale de maneira tranquila; mantenha contato visual com a gestão que conduz o processo de recrutamento e seleção e não gesticule excessivamente durante a construção de sua narrativa.

Além dos pontos citados, é importante que o candidato não saia da entrevista de emprego com dúvidas, já que, de forma geral, um espaço é cedido para que realize perguntas durante o processo seletivo.

Tire suas dúvidas

Por isso, é viável que pergunte sobre as atividades exercidas, crescimento de carreira, flexibilização de horários, benefícios de forma geral, dentre outras possibilidades que devem ser analisadas pelo candidato, considerando a compatibilidade dos perfis.

Uma vez que é válido destacar que essa análise deve ser feita por todos os envolvidos no processo seletivo, para que a contratação seja oriunda de uma troca genuína entre as partes envolvidas.