O candidato deve entender a entrevista de emprego como uma oportunidade relevante para destacar o seu perfil dentro do mercado, e não como uma forma de julgamento de suas características e personalidade.

Entrevista de emprego: destaque o seu perfil no mercado de trabalho

O conceito da entrevista de emprego como um julgamento pode fazer com que o candidato adote uma postura negativa, autossabotando o seu perfil por diversas vertentes. Sendo assim, considere a entrevista como parte relevante de um processo para alcançar seus objetivos de carreira.

Seja resolutivo ao falar sobre seus pontos fracos

Leve para a entrevista de emprego situações concretas que destaquem o seu perfil de forma dinâmica. Sendo assim, ao apresentar uma situação que precisa de melhoria, apresente a solução de forma orgânica.

Por exemplo, é possível destacar que possui dificuldades para falar em público. No entanto, é válido ressaltar que pretende realizar um curso de expansão de sua comunicação. Ou ainda, é possível informar que precisa se atualizar quanto a algum sistema utilizado na sua área profissional. No entanto, já está realizando cotações para agregar esse conhecimento.

Destaque seus pontos fortes de forma exemplificada

No que tange a sua experiência, é válido destacar situações positivas, reforçando seus resultados. Por exemplo, fale sobre a sua capacidade de lidar com metas; gestão de pessoas; elaboração de treinamentos; construção do relacionamento com o cliente; direcionamento de projetos; dentre outros aspectos que sejam relevantes para o seu perfil profissional.

Adote uma postura assertiva e analise a cultura da empresa

O comportamento do candidato deve corroborar a sua narrativa. Por isso, é importante que não cruze braços e pernas; fale de maneira calma; evite gesticular excessivamente; não interrompa o profissional que conduz o processo seletivo; seja assertivo nas suas respostas.

Conhecer a empresa, considerando a sua cultura e trajetória também é relevante para o candidato. Já que esse conhecimento pode ser válido para direcionar sua postura e aumentar sua autoconfiança. Além disso, a análise da cultura da empresa também é importante para destacar a viabilidade da contratação, já que o candidato também deve realizar essa análise.

Considere os pontos citados e direcione o seu comportamento

Uma vez uma cultura startup pode ser mais aberta do que uma cultura tradicional. Portanto, na condição de candidato, analise a empresa e considere a sua trajetória e seus valores para considerar também a viabilidade da contratação. Dessa forma, a contratação será efetiva para as partes envolvidas no processo seletivo.