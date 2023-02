O sucesso do candidato durante a entrevista de emprego é multifatorial, por isso, pode ser importante considerar a sua apresentação como parte de um fluxo objetivo na sua carreira.

Entrevista de emprego: o candidato deve considerar alguns pontos relevantes

O conceito da entrevista de emprego como uma forma de julgamento de sua personalidade pode ser extremamente prejudicial para o seu processo. Por isso, não adote esse conceito errôneo e faça da entrevista de emprego uma oportunidade para destacar seus pontos fortes.

Exemplifique seus pontos fortes

Levar para a entrevista situações completas que destaquem o seu potencial pode ser uma forma de lidar organicamente com esse processo. Sendo assim, é viável falar sobre a sua capacidade para lidar com pressão; facilidade para negociar; direcionamento de projetos; gestão de pessoas; otimização de fluxos; gerenciamento de processos internos; elaboração de políticas; dentre outros pontos que sejam relevantes para o direcionamento do seu perfil profissional.

Apresente soluções para seus pontos fracos

O candidato deve destacar de forma objetiva os seus pontos que requerem melhorias. Visto que é natural que durante a entrevista de emprego o candidato seja questionado sobre pontos fortes e pontos fracos.

Dessa forma, é viável que apresente uma solução para cada apontamento negativo que fizer. Por exemplo, ao se colocar como uma pessoa que possui dificuldades para falar em público, é relevante destacar que pretende realizar um curso de teatro.

Ou ainda, é possível falar sobre algum conhecimento técnico de maneira objetiva. Sendo assim, ao informar o que precisa se atualizar quanto a algum sistema utilizado na sua área de atuação, destaque que já está realizando cotações para obter esse conhecimento.

Postura

O seu comportamento é um ponto primordial para o seu sucesso profissional. Por isso, é relevante para o candidato não cruzar braços e pernas; falar de maneira tranquila; evitar gestos excessivos; manter contato visual com a gestão do processo, dentre outros aspectos.

Dessa forma, a entrevista de emprego poderá ser uma oportunidade importante para que o candidato se apresente, bem como para que conheça os pontos relevantes sobre a vaga, de modo que avalie a viabilidade da contratação, já que essa análise é cabível a todos os envolvidos.

Faça adequações

Portanto, na condição de candidato, considere adaptar os pontos citados e não fique aquém do seu potencial dentro da dinâmica do mercado de trabalho. Ao adotar o conceito da entrevista de emprego como uma forma de a empresa conhecer melhor os principais pontos de seu currículo, o candidato poderá evitar se deixar dominar pela ansiedade da situação.