Equipe de comentários do UFC 285: Joe Rogan faz faz primeira apresentação em 2023 para o retorno de Jon Jones contra Ciryl Gane

Joe Rogan estará de volta aos fones de ouvido para o tão esperado retorno de Jon Jones ao octógono.

Um oficial do UFC confirmou ao MMA Fighting na segunda-feira que Rogan fará seu retorno à cadeira de comentarista colorido pela primeira vez em 2023 no UFC 285, que acontece sábado na T-Mobile Arena em Las Vegas e será encabeçado por Jones levando sobre Ciryl Gane pelo título vago dos pesos pesados ​​do UFC.

Rogan retorna à equipe de transmissão pela primeira vez desde o UFC 282 em dezembro passado, e será acompanhado pela voz principal Jon Anik, e o ex-campeão de duas divisões do UFC, Daniel Cormier.

Megan Olivi servirá mais uma vez como repórter itinerante, enquanto a mesa incluirá o atual contendor meio-pesado Anthony Smith, junto com o ex-campeão do UFC Rashad Evans.

Jones retorna à ação pela primeira vez desde que derrotou Dominick Reyes em sua última defesa do título dos meio-pesados ​​contra Dominick Reyes no UFC 247 em fevereiro de 2020. Gane, um ex-campeão interino, tentará conquistar o título indiscutível depois que Francis Ngannou se separou do promoção no início deste ano.

No evento co-principal, Valentina Shevchenko buscará a oitava defesa do cinturão peso mosca contra Alexa Grasso.