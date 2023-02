Equipe de transmissão do UFC 284 apresenta Michael Bisping, Dominick Cruz no lugar de Joe Rogan e Daniel Cormier

O próximo pay-per-view do UFC 284 terá uma equipe de transmissão diferente do habitual, com Joe Rogan e Daniel Cormier de fora do card em Perth, Austrália.

O Hall da Fama do UFC, Michael Bisping, e o ex-campeão peso-galo, Dominick Cruz, vão convocar as lutas ao lado de Jon Anik, jogo a jogo, no sábado. Megan Olivi atuará como repórter local.

Autoridades do UFC confirmaram a escalação da transmissão para o MMA Fighting na terça-feira.

A equipe usual de três homens para transmissões pay-per-view apresenta Anik, Rogan e Cormier, mas os cartões internacionais que vêm junto com longos planos de viagem muitas vezes exigem mudanças na escalação.

Rogan parou de viajar para eventos internacionais há vários anos, então normalmente só aparece em transmissões norte-americanas.

Bisping chamou cartões pay-per-view no passado, incluindo o UFC 275 em junho passado, quando substituiu Rogan durante outro evento internacional em Cingapura.

Quanto a Cruz, ele também trabalhou em eventos pay-per-view no passado, embora normalmente participe das transmissões do UFC Fight Night que vão ao ar na ESPN e ESPN +. Desta vez, ele vai convocar o UFC 284, que apresenta um confronto campeão contra campeão no evento principal, quando o rei dos leves Islam Makhachev enfrenta o campeão dos penas Alexander Volkanovski.

O card também traz uma luta pelo cinturão interino dos penas, com Josh Emmett enfrentando Yair Rodriguez.