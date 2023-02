Equipes de resgate procuram sobreviventes do terremoto em Aleppo

Rescuteiros e voluntários em Alepo continuaram sua busca por sobreviventes na terça-feira, um dia depois de um Terremoto de 7,8 graus causou devastação na fronteira Síria-Turquia.

Imagens da cidade do noroeste da Síria mostraram trabalhadores cavando os montes de metal e concreto de casas destruídas.

Outros edifícios em Aleppo não derrubados pelo terremoto ainda mostraram seu impacto, enquanto veículos e infraestrutura de serviços públicos também foram danificados.

O O número de mortos no desastre de segunda-feira atingiu mais de 5 mil, mais de 1.500 dos quais foram confirmados na Síria.

As autoridades temem que continue subindo à medida que os esforços de resgate se estendem por uma região assolada pela guerra civil de 12 anos da Síria e pela crise de refugiados.

O noroeste do país controlado pelos rebeldes está lotado com cerca de quatro milhões de pessoas deslocadas pela guerra de outras partes do país.