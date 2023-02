Erin Blanchfield espera disputar o cinturão, mas ‘definitivamente está bem em lutar novamente’ se é isso que o UFC quer

Erin Blanchfield acredita que uma vitória dominante sobre Jessica Andrade deve lhe render uma luta pelo título, mas se isso não estiver nas cartas, ela não vai reclamar.

Em seu maior teste até o momento, a altamente elogiada peso mosca provou que está pronta para passar de candidata a competidora depois de precisar de menos de dois rounds para finalizar com um mata-leão e derrotar Andrade na luta principal do UFC Vegas 69.

Na sequência, Blanchfield convocou imediatamente a vencedora de Valentina Shevchenko x Alexa Grasso, que lutam no co-evento principal do UFC 285. Considerando tudo, Blanchfield acredita que sua vitória junto com a próxima luta pelo título agendada para 4 de março deve colocá-la diretamente na linha para a próxima chance do campeão, mas, novamente, ela nunca vai recusar outra oportunidade de lutar novamente nesse meio tempo.

“Estou definitivamente bem em lutar de novo”, disse Blanchfield na coletiva de imprensa pós-luta do UFC Vegas 69. “A luta pelo título é em duas semanas, então acho que pode alinhar perfeitamente, mas se eles quiserem que eu lute de novo, vou ganhar mais experiência.”

Antes da noite de sábado, Blanchfield havia feito um currículo perfeito de 4 a 0 no UFC, mas ainda não havia enfrentado ninguém dentro do top 10 do ranking, então empatar Andrade foi um grande avanço na competição.

Em todas as métricas mensuráveis, Blanchfield passou no teste ao ficar frente a frente com Andrade nos pés antes de finalmente levar a luta para o chão, onde finalizou a luta.

“Toda luta começa em pé, então tive que atacar e esperar para encontrar minhas quedas”, explicou Blanchfield. “Fiz um ou dois tiros e não deram certo, então tive que ficar em pé. Eu me senti confortável lá. Ela bate forte, mas eu sei que estava batendo nela também, mas eu só tinha que trabalhar meu jogo e esperar pela minha oportunidade. Ela é uma ex-campeã e número 3 na categoria de peso, então eu sabia que teria que trabalhar para isso. O primeiro ou dois podem não funcionar, mas o terceiro funciona, então eu sabia disso.

“Quando eu estava naquele clinche com ela, senti que meu overhook estava superpesado, então aquela viagem interna estava lá. Aí eu derrubei ela e ela desistiu na hora das costas tentando levantar então aquele estrangulamento foi ali mesmo. Ela não defendeu nada. Eu afundei o estrangulamento direto e sabia que mesmo que ela se levantasse, ela iria desmaiar se o fizesse.

Mesmo antes de seu oponente mudar de Taila Santos para Andrade, Blanchfield sentiu que uma luta pelo título poderia estar em seu futuro imediato, então ela definitivamente tinha planos de pedir essa oportunidade.

Afastar Andrade de forma tão impressionante apenas selou o acordo quando Blanchfield chamou sua chance.

“Sempre penso no que quero dizer depois de uma vitória, porque pode ser muito emocionante e um pouco nublado, mas sabia que vencer alguém como ela, especialmente se a finalizasse, poderia merecer o próximo título”, Blanchfield disse.

Com a vitória, Blanchfield agora volta todas as suas atenções para Shevchenko x Grasso na esperança de sair vitoriosa, mas não esconde sua preferência por quem prefere enfrentar.

“Eu definitivamente preferiria Shevchenko”, disse Blanchfield. “Acho que ela vence Grasso. Grasso é um lutador duro, mas quero ser o único a tirar o título de [Shevchenko].”