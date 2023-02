Erin Blanchfield: o grappling de Valentina Shevchenko é ‘muito, muito básico’, poderia ‘usar algumas melhorias’

Erin Blanchfield agora se considera a candidata número 1 de fato na divisão peso-mosca feminino e aguarda ansiosamente a próxima luta pelo título entre Valentina Shevchenko e Alexa Grasso no UFC 285.

Após uma vitória dominante sobre Jessica Andrade no UFC Vegas 69, Blanchfield disparou no ranking dos moscas do MMA Fighting, com apenas a campeã à frente dela. Enquanto Shevchenko ainda tem que lidar com Grasso em 4 de março, Blanchfield estará esperando nos bastidores para desafiar o vencedor.

“Acho que essa luta me colocou na linha para a próxima disputa de título”, disse Blanchfield em A Hora do MMA. “Telha [Santos] era para lutar comigo e ela desistiu no último minuto e então Manon [Fiorot] está ferido por um tempo. Valentina e Grasso estão literalmente brigando em uma semana e meia mais ou menos. Ter-me a lutar pelo título a seguir faz sentido.

“Eu definitivamente faço [think I’m ready],” ela adicionou. “Acumulei um pouco de experiência no UFC. Eu sei onde está minha habilidade e sei que se eu tiver um camp de treinamento completo e derrotar quem eu estiver lutando por esse título, vencerei qualquer um.

Blanchfield disse repetidamente que quer ser a pessoa que destronará Shevchenko, que atualmente é a campeã mais antiga em todo o elenco do UFC, se preparando para defender seu título pela oitava vez consecutiva.

Alguns sugeriram que Shevchenko está começando a perder uma etapa, especialmente depois de ir para uma decisão dividida com Taila Santos em sua apresentação anterior, mas Blanchfield não acredita que seja realmente o caso.

“Acho que as pessoas definitivamente estão exagerando um pouco”, disse Blanchfield. “Não sei se ela está em declínio. Acho que a Taila teve um bom estilo contra a Valentina. Ela é provavelmente a melhor grappler que Valentina lutou, e ela é apenas uma garota fisicamente grande. Eu acho que ela era maior que a Valentina lá dentro, então foi mais fácil dela impor um pouco a vontade dela.

“Eu não acho necessariamente que ela está em declínio. Eu só acho que está mostrando um pouco dos buracos que ela tem. Taila fez um bom trabalho ao usar isso a seu favor. Eu não acho que você vai ver uma luta parecida com o Grasso porque o Grasso simplesmente não tem esse estilo e tamanho para colocar o Valentina. Você provavelmente verá algo semelhante às lutas mais antigas dela.”

Talvez a parte mais interessante sobre sua análise seja que a fraqueza percebida de Shevchenko no chão pode influenciar diretamente o que Blanchfield faz de melhor.

A lutadora de 23 anos de Nova Jersey exibiu um jogo de luta incrivelmente dominante com três vitórias por finalização no UFC, incluindo finalizações sobre Andrade e Molly McCann em suas duas últimas aparições.

“Valentina, não acho segredo que a trocação dela é muito boa”, explicou Blanchfield. “O Muay Thai dela é muito nítido. Ela ainda tem algumas quedas de bloqueio de corpo decentes. Mas acho que no chão mesmo, o jiu-jitsu dela não é ruim. É muito, muito básico.

“Eu não acho que ela tenha muitas finalizações. Acho que ela não consegue sair muito bem de certas posições, como a que vimos contra a Taila. Eu meio que acho que é onde o jogo dela é mais básico e provavelmente poderia melhorar um pouco.”

Enquanto Shevchenko realmente tem várias vitórias por finalização e finalizações no chão durante sua carreira no UFC, Blanchfield ainda gosta de suas chances nessas posições.

Claro, Blanchfield não vai se esquivar de se envolver com Shevchenko em qualquer lugar que a luta possa levá-los, mas ela está bem ciente de sua maior vantagem nessa luta em potencial.

“Sei que poderia lutar com Valentina em qualquer lugar, mas contra qualquer um no peso mosca, sei que meu jiu-jitsu é melhor”, disse Blanchfield. “Posso acabar com qualquer um.”

Do jeito que está, Blanchfield não sabe se estará do lado da jaula no UFC 285 em Las Vegas, embora goste da ideia de sentar ali para assistir Shevchenko e Grasso entrarem em guerra.

Obviamente, Blanchfield já acredita que ela é a próxima na fila se Shevchenko vencer, e idealmente isso permitiria a ela a oportunidade de se tornar uma das campeãs mais jovens da história do UFC.

“Eu planejo isso”, disse Blanchfield. “Se eu conseguir a próxima chance pelo título, sim, definitivamente [I will be champion].”