Erin Blanchfield pede disputa de cinturão após nocautear Jessica Andrade na luta principal do UFC Vegas 69

Erin Blanchfield pode ter acabado de garantir seu lugar como a próxima candidata ao título na divisão peso-mosca feminino após uma performance de cair o queixo no evento principal do UFC Vegas 69.

A lutadora de 23 anos não perdeu o ritmo com a troca tardia de adversárias, indo de Taila Santos para Jessica Andrade, porque ela parecia mais do que pronta para qualquer desafio que lhe fosse lançado. Após um começo surpreendente em pé, onde Blanchfield estava mais do que se segurando, ela finalmente voltou ao grappling e precisou de apenas uma queda para encerrar a luta.

Assim que arrastou Andrade para a lona, ​​Blanchfield avançou para pegar as costas e fechou a luta finalizando com um mata-leão com o final chegando a 1:37 do segundo round.

“Ela bate muito forte, mas eu consegui aquele clinch e pude sentir isso [submission] de lá e peguei ”, disse Blanchfield depois. “Eu sei que ela era uma boa trocadora, sabia que ela não ia querer ir para o chão comigo.

“Eu sabia que teria que lidar com [her striking] e estou feliz por ter a experiência. Definitivamente, não quero ser atingido tanto da próxima vez. Foi uma boa experiência.”

Apesar de sua reputação como especialista em solo, Blanchfield não demonstrou medo de entrar na cova dos leões e trocar socos com Andrade assim que a ação começou. Blanchfield foi rápido em puxar o gatilho em uma série de combinações desagradáveis ​​com vários tiros acertando Andrade e jogando sua cabeça para trás.

O alcance de Blanchfield estava causando problemas a Andrade, já que a brasileira ficava um pouco aquém quando ela entrou nas trocas. O nativo de Nova Jersey acabou procurando a queda, mas não teve problemas para pendurar no bolso e trocar bombas com Andrade.

Foi só no segundo round que Blanchfield finalmente arrastou Andrade para a tela e foi aí que ela mostrou seu verdadeiro domínio na luta.

Com Andrade preso embaixo dela, Blanchfield rasgou a defesa do adversário para depois pegar as costas e foi quase uma transição imediata passar o braço por baixo do queixo para travar o mata-leão.

Blanchfield tinha uma pegada tão forte que nem teve tempo de segurar as pernas antes que Andrade fosse forçado a bater com o árbitro Herb Dean saltando rapidamente para resgatá-la.

A vitória leva Blanchfield a 11-1 em sua carreira, 5-0 no UFC e agora ela está de olho em um campeonato com planos de enfrentar o vencedor na próxima luta pelo título dos moscas no UFC 285 em 4 de março.

“Dê-me o vencedor de [Valentina] Shevchennko vs. [Alexa] Grasso é o próximo”, disse Blanchfield. “Vou ganhar um título e ser campeão do UFC.”